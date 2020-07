El pasado julio de 2018, Demi Lovato alarmó a sus fanáticos del mundo tras sufrir una sobredosis que casi termina con su vida. Dos años después y rehabilitada, la cantante estadounidense compartió un emotivo y sincero mensaje en su cuenta de Instagram, donde aseguró que está “libre de sus demonios”.

La intérprete de “Sorry Not Sorry” acompañó su mensaje con un video que grabó su prometido, el actor Max Ehrich, cuando la llevaba al sitio en el que le pidió matrimonio.

“Hoy es mi día del milagro. Soy muy afortunada de tener uno. Representa cómo los doctores del (hospital) Cedars-Sinai salvaron mi vida. Cómo mi vida se convirtió en algo más allá de mis sueños más salvajes”, dice al inicio del texto.

Demi Lovato aseguró que dos años después del “terrible” episodio que vivió, al fin se liberó de sus “demonios”.

“Sólo dos años después de aquel terrible día, estoy prometida con el amor de mi vida y puedo decir de verdad que estoy libre de mis demonios. Todos y cada uno de ellos. Nunca pensé que este sentimiento fuera posible. En los últimos dos años, he trabajado más por mí misma que en toda mi vida. Cosas que solían tenerme hundida durante semanas o incluso meses pasan ahora como tormentas tropicales porque mi relación con Dios me ha dado infinita seguridad”, escribió.

“Mucho antes de que tuviera un anillo en mi dedo, tuve la palabra ‘yo’ para recordarme a mí misma que, no importa qué, prometo amarme a mí misma. No puedes amar por completo a alguien más si primero no te amas a ti mismo. Gracias Dios por esta paz y comprensión, pero más que nada por darme la fuerza para atravesar por los momentos más oscuros”, añadió.

Demi finalizó su mensaje agradeciendo el apoyo incondicional de su familia, sus amigos y sus fans, y por el respeto a su privacidad.

