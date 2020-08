Ella sí que ama los diseños a crochet. La modelo británica Demi Rose volvió a iluminar las redes sociales con su belleza y curvas al publicar un nuevo video en Instagram . Esta vez se lució con un diseño tejido y en color neón que dejó sin palabras a más de uno, todo esto mientras disfrutaba de la música electrónica y enviaba un beso volado a sus fieles seguidores.

Desde que llegó a Ibiza, España luego de respetar la cuarentena en su departamento de Londres, la joven de 25 años no ha parado y le está sacando el máximo provecho a sus vacaciones, no solo disfrutando del sol con sus amigos, sino luciendo todos aquellos diseños que tenía aún por estrenar y que las diferentes marcas con las que trabaja no dejan de enviarle.

Esta vez deleitó las pupilas de sus incondicionales fans con un atuendo de dos piezas que marcó a la perfección sus curvas. Se trata de una creación hecha a crochet, en color neón. La parte inferior es una falda larga que deja al descubierto parte de su traje de baño y la parte superior es como un bikini.

Su larga cabellera suelta y sobre sus hombros complementan el look que ella no dudó en inmortalizar frente a un gran espejo de la residencia donde se está alojando y que capturó el tierno beso que le regaló a todos los que visitan su perfil.

Demi Rose marcó tendencia con este atuendo a crochet ideal para los días de verano en Ibiza. (Foto: Demi Rose / Instagram)

Diminuto atuendo negro

Las vacaciones en Ibiza han sacado a flote aún más la sensualidad de Demi Rose. Adicional al traje neón, la modelo regaló a sus fans una explosiva grabación donde se lució con un pequeño bikini negro que tapaba muy poco de su figura, pues tenía transparencias. Para no mostrar de más en el busto, ella recurrió a unas flores tejidas que fueron cosidas de forma estratégica en la parte superior de su traje de baño. El resto del atuendo tenía aplicaciones doradas y dejaba muy poco a la imaginación.

El pequeño bikini negro de la modelo dejó aún más enamorados a sus fans. (Foto: Demi Rose / Instagram)

Estos no han sido los únicos trajes a crochet que la modelo ha lucido en redes sociales y con los que ha causado gran revuelo. Poco antes de llegar a Ibiza, ella compartió una foto de infarto a raíz de los días de confinamiento por el coronavirus. “El verano 2020 no se ha cancelado, bebés”, escribió Demi Rose en sus redes. Se trataba de dos piezas de baño bien logradas de tonalidades que van desde el negro al beige.

El bikini a crochet de Demi Rose. (Instagram)

