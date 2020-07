Demi Rose está más activa en las redes sociales que nunca. Tras la cuarentena, la modelo británica, que se encuentra en Ibiza tiene entretenidos a sus seguidores. Cuando no está en el Reino Unido publica unos stories de lo más atrevidos. Lo último que ha hecho ha sido subir dos fotos a Instagram donde la vemos con un vestido que está levantando pasiones entre sus fans.

Por eso no es de extrañar que tras pasar varias semanas encerrada en su departamento de Londres la modelo de 25 años haya decidido tomarse unas vacaciones en las playas de Ibiza. La celebridad de internet no dudó un segundo y empacó sus cosas para disfrutar de unos días de sol y relajo en el archipiélago español que por estos días ha visto mermado su número de visitantes por la pandemia.

La británica ha compartido unas imágenes en su Instagram que no ha dejado de sorprender a sus seguidores por, otra vez, lucir su curvilínea figura. Esta ocasión ha usado un ceñido vestido blanco con escote que estrenó en una fiesta de Ibiza. A Demi Rose se leve posando para la cámara y de fondo el mar.

Las instantáneas que compartió a través de su perfil ya acumulan más de 21.000 ‘me gusta’ y miles de comentarios de sus seguidores que no han dudado en elogiar a la famosa influencer británica. “Me has dejado sin palabras”, “estás espectacular”, “tan elegante y con mucha clase”, “maravillosa” o “simplemente perfecta” son algunas de las reacciones de sus millones de fans a esta foto viral.

Demi Rose se estuvo aislando en su departamento de Londres, luego de que la pandemia de coronavirus echara por tierra sus planes de viajar en marzo. “Todo lo que tengo conmigo son cosas de crochet y bikinis. Estoy harta de usar todas las otras cosas que compré y que son de un estilo más informal”, se lamentaba recientemente la estrella de internet. “El corona realmente nos jod...”, sentenció.

A pesar de odiar estar encerrada en su casa, Demi Rose reveló que disfruta tener algo de tiempo para reflexionar. “Me parece que esta vez es realmente curativo. Nunca he tenido la oportunidad de sentarme aquí, no poder moverme. Lo pongo debajo de la alfombra y sigo adelante. He tenido tiempo de pensar en cosas que realmente no he superado, nunca me he lamentado nada”, indicó a Daily Mail.

