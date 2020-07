Para muchos es una diosa creada con el mejor pincel. La modelo británica Demi Rose tiene una amplia legión de fanáticos a los que no solo enamora por su belleza y angelical mirada, sino que sus curvas de infarto han hecho que más de uno sueñe con ella. Un nuevo video compartido en Instagram es el claro reflejo de lo hermosa y despampanante que puede ser.

La joven de 25 años está disfrutando al máximo la llegada del verano en Europa y hace unas horas derrochó sensualidad con un traje de baño al mismo estilo de la aclamada serie ‘Baywatch’. La prenda de vibrante color rojo marcó a la perfección su figura y dejó al descubierto su derrier.

Sin embargo, este no fue la única imagen de infarto que publicó Demi Rose para alegrar el fin de semana de sus seguidores. Mediante Instagram Stories compartió un video grabado a manera de ‘selfie’ en donde su busto se roba el protagonismo.

Y es que el ángulo de la cámara muestra todos sus atributos y no solo su mirada penetrante dejó impactados a sus más de 14 millones de seguidores, sino que el vestido floreado elegido para el día de sol cuenta con un profundo escote. Adicional a esto, la modelo movió la cámara en diferentes ocasiones para también enfocar sus caderas y diminuta cintura.

Demi Rose volvió a dejar 'sin aliento' a sus fans con un video de infarto. (Foto: Instagram)

La voluptuosa británica se ha estado aislando en su departamento de Londres, luego de que la pandemia de coronavirus echara por tierra sus planes de viaje para marzo. “Todo lo que tengo conmigo son cosas de crochet y bikinis. Estoy harta de usar todas las otras cosas que compré y que son de un estilo más informal”, se lamentaba recientemente la estrella. “El corona realmente nos jod...”, sentenció la modelo.

A pesar de odiar estar encerrada en su departamento, Demi Rose reveló que disfruta tener algo de tiempo para reflexionar. “Me parece que esta vez es realmente curativo. Nunca he tenido la oportunidad de sentarme aquí, no poder moverme. Lo pongo debajo de la alfombra y sigo adelante. He tenido tiempo de pensar en cosas que realmente no he superado, nunca me he lamentado nada”, indicó al Daily Mail.

Demi Rose revoluciona las redes sociales con un bikini inspirado en Baywatch. (Instagram)

Mostró su lado inocente

Hace unos días, Demi Rose volvió a Birmingham, Inglaterra, donde nació en el año 1995 y se hospedó en el inmueble en donde vivió los momentos más felices junto a su familia. Además, se emocionó al encontrar tantos recuerdos de su padre Barrie Mawby, quien murió en octubre de 2018 y de su madre Christine, quien partió ocho meses después.









