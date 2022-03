¿Cuándo sale “Demon Slayer” temporada 3? “Kimetsu no Yaiba” cerró su temporada 2, denominada como el Arco del Distrito del Entretenimiento, que se puede ver en Crunchyroll, y ahora viene preparado la Aldea de los Herreros. Los nuevos capítulos de la creación de Koyoharu Gotouge todavía no tienen fecha oficial de estreno.

Los matademonios Tanjiro, Inosuke, Zenitsu, junto a Nezuko y al Pilar del Sonido, Tengen Uzui, se enfrentaron a la Sexta Luna Superior o Creciente, conformada por Daki y Gyutaro. Ante el cierra del arco, te contamos cuáles son los otros animes que puedes ver mientras “Demon Slayer” regresa a la pantalla.

Tanjiro, Nezuko, Zenitsu e Inosuke tras la pelea con la sexta Luna Creciente. (Foto: Ufotable)

10 ANIMES PARA VER MIENTRAS LLEGA “DEMON SLAYER” TEMPORADA 3

10. “Shingeki no Kyoijin”

El anime de “Ataque a los titanes” estrena capítulos nuevos los domingos y, junto a “Demon Slayer”, es de los más esperados durante los fines de semana. La historia es vertiginosa, con titanes devorando humanos y una guerra inevitable. Se encuentra en su temporada 4.

9. “Naruto”

“Naruto” ya es un clásico del manga y la televisión. El protagonista Naruto es un ninja que desea convertirse en Hokage de su aldea, pero debe mejorar bastante en el camino. Sin embargo, esa primera premisa cambiará cuando deba enfrentarse a los Akatsuki. Sin el relleno, es considerado una de las mejores historias de todos los tiempos.

8. “Bleach”

De igual manera, el anime de “Bleach” es uno de los contemporáneos de Naruto y “Kimetsu no Yaiba” comparte a las espadas como armas en su historia. Ichigo es un joven que se convierte en shinigami, un segador de almas que debe enfrentarse a los Huecos para mantener el equilibrio del flujo espiritual.

7. “Fullmetall Alchemist”

“Fullmetal Alchemist: Brotherhood” es considerado uno de los mejores animes de todos los tiempos. La historia de los hermanos Edward y Alphonse Elric recuerda a la lucha de Tanjiro y Nezuko por recuperar la humanidad que se perdió en un evento en particular.

6. “Hunter x Hunter”

Mientras que “Hunter x Hunter” tiene a Gon Freecss como el protagonista. Se trata de un niño de doce años que se convierte en un cazador para ir detrás de la pista de su padre desparecido.

5. “My Hero Academia”

“My Hero Academia”, por su parte, tiene similitudes entre sus protagonistas. Midoriya y Tanjiro comparte el mismo ideal de ayudar a los demás. Además, los enfrentamientos son muy bien trabajados, así como el desarrollo de los demás personajes.

4. “Jujutsu Kaisen”

Para muchos espectadores, “Jujutsu Kaisen” es una de las competencias más cercanas a “Demon Slayer” en cuanto a popularidad. Ambas series comparten la misma dinámica de humanos contra demonios, aunque en el primero no se utilizan espadas sino artes marciales.

3. “Fire Force”

Si los seguidores de “Kimetsu no Yaiba” disfrutaron de la alta calidad de animación, también podrán disfrutarlo en “Fire Force”, anime que ha sido celebrado por el público debido a sus grandes peleas.

2. “The Promised Neverland”

En el caso de “The Promised Neverland”, la acción está enfocada en cómo escapar de un terrible destino: niños siendo criados para ser comidos por demonios. Si bien no hay muchas peleas, sí destaca por las estrategias para que no se pierdan más vidas inocentes.

1. “Puella Magi Madoka Magica”

Finalmente, Madoka comparte el corazón de Tanjiro al querer proteger a todos sus seres queridos y, cuando no lo logra, sufre demasiado. ¿Cuidarlos de qué? De las brujas que van detrás de los humanos.