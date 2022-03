Aunque “Demon Slayer”, también conocida como “Kimetsu no Yaiba”, es uno de los animes más populares del momento, no todas las críticas son positivas, incluso los fanáticos de la historia de Tanjirō Kamado consideran que el programa ha cometido algunos errores.

Los problemas de la adaptación del manga creado por Koyoharu Gotouge van desde malas decisiones del departamento de animación hasta fallas en el guion y contratiempos en el desarrollo de los personajes.

De hecho CBR.com compartió una lista con las veces que el anime “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” ha decepcionado a sus fans.

LAS VECES QUE “DEMON SLAYER” HA DECEPCIONADO A SUS FANS

6. La sexualización de Nezuko

El Arco del Distrito de Entretenimiento, Nezuko se enfrenta a Daki y durante la pelea se transforma en demonio e intenta atacar a un humano. Felizmente, Tanjiro logra detenerla. El inconveniente con esta escena es que los ilustradores sexualizaron a la hermana menor del protagonista.

Aunque Nezuko es aún una niña cuando adopta su forma demoniaca parece mucho mayor y su kimono revela su escote.

Así luce Nezuko como demonio en "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba"(Foto: Ufotable)

5. La muerte de personajes importantes

Después de que los fanáticos de “Demon Slayer” se encariñaran con Flame Hashira, Kyojuro Rengoku, los creadores decidieron que era momento de cerrar su historia, así que murió a manos de los tres demonios de rango superior, lo que decepcionó a muchos. Sobre todo, porque esperaban que le enseñara a Tanjiro más sobre la respiración solar.

Rengoku fue el primer Hashira que murió en "Demon Slayer" (Foto: Ufotable)

4. El poco protagonismo de Nezuko

A pesar de que Nezuko es uno de los personajes principales de “Kimetsu no Yaiba”, su tiempo en pantalla es reducido. Gran parte de la primera temporada estuvo dormida, en “Mugen Train” no contribuyó en la trama del arco, y en la segunda entrega, luchó contra Daki, pero no la mató.

Nezuko no aparece mucho en "Demon Slayer" (Foto: Ufotable)

3. Los roles de Zenitsu e Inosuke

Inosuke Hashibira y Zenitse Agastuma son poderosos cazadores de demonios, pero muchas veces son presentados simplemente como el alivio cómico del popular anime. Tanto en Mugen Train Arc como Entertainment District Arcs, Zenitsu tiene poco tiempo en pantalla o está dormido.

Mientras que, Inosuke juega un papel más importante, pero hace las mismas bromas y sigue las mismas estrategias. No existe un desarrollo profundo de los personajes.

Zenitsu Agatsuma luchando en "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" (Foto: Ufotable)

2. La imagen de los Hashira

Aunque los Hashira puede liderar el Demon Slayer Corps contra demonios no todos son amables y compasivos. Algunos incluso son crueles e insensibles. Por ejemplo, Sanemi Shinazugawa y Shinobu Kocho disfrutan viendo el dolor de los demás.

Obanai Iguro menospreció al fuerte Hashira, Uzui Tengen en "Demon Slayer" (Foto: Ufotable)

1. Demasiadas historias trágicas

Tanjiro perdió a su familia a manos de un demonio, que, además, convirtió a su hermana menor Nezuko en un demonio. Asimismo, el protagonista de “Demon Slayer” vio morir a Rengoku, quien tenía un padre abusivo que nunca lo reconoció.