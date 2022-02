Luego que que el último capítulo de la segunda temporada de “Demon Slayer” haya sido transmitido, se conocieron mayores detalles de lo que será la tercera entrega del anime que ha generado una gran aceptación en fanáticos de todo el mundo.

Aunque no exista una gran cantidad de información al respecto, los verdaderos fans de la historia han creado una enorme expectativa con lo que será la tercera temporada.

Es más, ya se han creado varias teorías al respecto y medios especializados han comenzado a especular sobre los personajes, historias y la posible fecha de estreno.

El pasado domingo 13 de febrero se emitió el último capítulo de la segunda temporada de "Demon Slayer" (Foto: Ufotable)

TRÁILER DE LA TERCERA TEMPORADA DE DEMON SLAYER

La productora encargada de la realización de este programa ha publicado un pequeño adelanto de la tercera temporada. Sin embargo, en ese video no se han dado mayores detalles más que unas cuantas imágenes que podrían generar dudas y ansiedad en quienes quieren conocer aún más.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TERCERA TEMPORADA DE “DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA”?

Por más que se hayan revelado ciertas imágenes de la siguiente entrega del anime, la fecha de estreno aún no ha sido dada a conocer. Sin embargo, hay especulaciones al respecto.

Teniendo en consideración lo que ha sucedido en las primeras temporadas de la serie, se cree que los nuevos episodios puedan llegar en los últimos meses del 2022.

No obstante, también existe la posibilidad de que se estrene esta nueva entrega en los primeros meses del próximo año, así que solo queda estar atento a las actualizaciones que informe Ufotable.

¿DE QUÉ TRATARÁ LA TERCERA TEMPORADA?

Sobre los capítulos en sí tampoco existen muchos datos para dar a conocer, pero se considera que abarcará los episodios 100-127 del manga original.

Es probable que Tanjiro se dirija a Swordsmith Village para obtener una nueva arma, pero todo no será tan fácil como parece pues se podrían aparecer algunos cuantos demonios en la historia.

Póster oficial de la tercera temporada de "Demon slayer" (Foto: Ufotable).

¿QUÉ PASÓ EN EL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “DEMON SLAYER”?

En ‘No Matter How Many Times We Reborn’ (2x11), último episodio de la segunda temporada de “Kimetsu no Yaiba”, se abordó la historia de fondo de los demonios, es decir, sus vidas antes de recibir la sangre de Muzan. Además, los protagonistas debieron frenar el veneno de Gyutaro y el único tratamiento posible fueron las llamas antidemonio de Nezuko.

Con la reunión de Upper Rank, debutaron varios demonios importantes, incluido Kokushibo. Y si has leído el manga, sabrás lo que significó este encuentro.