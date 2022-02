¿Quienes son los más fuertes de “Demon Slayer”? “Kimetsu no Yaiba” es una de las historias más impactantes de la televisión y ha demostrado una serie de personajes poderosos que se han enfrentado en esta guerra entre demonios y humanos. Además de Tanjiro Kamado, el protagonista de la ficción que se puede ver en Crunchyroll, hay otras figuras que han destacado por sus increíbles habilidades.

En esta nota te contamos de quiénes se trata por lo visto, sobre todo, en el manga. En su versión animada, la creación de Koyoharu Gotouge se encuentra en el capítulo 10 de su temporada 2, con la pelea entre Tengen Uzui, Tanjiro, Inosuke y Zenitsu contra la sexta Luna Creciente conformada por Daki y Gyutaro.

Rengoku y Tanjiro en el Mugen Train. (Foto: Ufotable)

LOS 10 PERSONAJES MÁS PODEROSOS DE “KIMETSU NO YAIBA”

10. Muzan Kibutsuji

Muzan Kibutsuji es el villano de “Demon Slayer”, por lo que no podía faltar en la lista de los más fuertes de la ficción. Obviamente está por encima de sus Luna Creciente y, desde los primeros episodios, se ha demostrado el increíble poder que posee.

Muzan en la temporada 1 de "Demon Slayer". (Foto. Ufotable)

9. Tanjiro Kamado

Tanjiro Kamado es el protagonista y, por ende, se entiende que debería ser el más fuerte de la historia. Es uno de los más poderos, pero va de menos a más. Muchas derrotas y golpes lo convierten en uno de los matademonios más poderosos de “Kimetsu no Yaiba”.

Tanjiro Kamado en una batalla de "Kimetsu no Yaiba2. (Foto: Ufotable)

8. Yoriichi Tsugikuni

Desde el inicio ya se intuía que Yoriichi Tsugikuni era un ser diferente en “Demon Slayer”. Porque el mismo Muzan le tenía miedo. Se ha conocido que es un genio natural, que no aprendió las técnicas más poderosas de la respiración solar, sino que las inventó.

7. Gyomei

En el anime, ya se ha deslizado algunos detalles de la fuerza de Gyomei. Pero para el fandom que ha leído el manga no le queda dudas de que es el más fuerte de los Pilares. Sabio y poderoso en el campo de batalla, Gyomei ha destacado en la historia de Koyoharu Gotouge.

Gyomei Himejima en la temporada 1 de "Demon Slayer" (Foto: Ufotable)

6. Kokushibo

Este es uno de los personajes más impactantes de “Demon Slayer” que ya se ha podido ver en el manga. Su fuerza con la espada es la más temida hasta por los Pilares. Solo responde ante el Rey Demonio.

5. Doma

Aunque todavía no aparece en el amine, la presencia de Doma será sin lugar a dudas un acontecimiento en “Kimetsu no Yaiba”. Su arte demoniaco está basado en el hielo, que no solo le servirá para acabar con sus oponentes sino también para protegerse.

Doma - Kimetsu No Yaiba pic.twitter.com/AUdIL2IcnG — Traffy (@SrTrafalgar) October 19, 2019

4. Sanemi Shinazugawa

Los que han leído el manga saben que Sanemi Shinazugawa está en otro nivel. Su fuerza física es tan buena pero no tanta como su velocidad. Sus poderes se desarrollarán más en el Arco Infinity Castle.

Sanemi Shinazugawa es el Pilar del Viento en "Kimetsu no Yaiba". (Foto: Ufotable)

3. Giyu Tomioka

En los primeros pasos de Tanjiro, al fandom de “Demon Slayer” no le quedó dudas de que Giyu Tomioka es uno de los más poderosos de la historia. Su undécima respiración solo fue una muestra de su talento con la espada.

Giyu Tomioka, el Pilar del Agua, apareció en las dos temporadas de "Kimetsu no Yaiba". (Foto: Ufotable)

2. Akaza

Sin lugar a dudas, Akaza también se ganó un lugar entre los más poderosos de “Kimetsu no Yaiba” por su destreza en la batalla y no solo derroto a Rengoku sino que también a otros Pilares. Autocuración y fuerza son las claves del personaje.

Azaka preparándose para luchar contra Rengoku. (Foto: Ufotable)

1. Rengoku

Finalmente, a pesar de que se lo vio poco y hasta la temporada 2 de “Demon Slayer”, el hashira Rengoku demostró que su poder estaba por encima de muchos demonios y que fue un gran problema para Akaza.