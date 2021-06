“Demon Slayer” (“Kimetsu no Yaiba” en su idioma original) es un anime que ha logrado mucho éxito en Japón y muchos otros países a los que ha llegado. La historia que sigue a Tanjiro Kamado, un adolescente que se convierte en cazador de demonios, es un fenómeno internacional y con tan solo una temporada ha conquistado el corazón de millones de seguidores en el mundo.

“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the Movie: Mugen Train”, también conocida simplemente como “Demon Slayer: Mugen Train” o “Demon Slayer: Infinity Train”, es la película animada de fantasía oscura ambientada en el mundo de la serie de televisión del 2019, sirve como una secuela directa a modo de continuación.

Aquellos que no estén familiarizados con la franquicia “Demon Slayer” se preguntan si pueden disfrutar de este espectacular animado en la pantalla grande sin ningún conocimiento previo de la serie. La respuesta es sí, pero con algunos detalles a tener en cuenta.

“Demon Slayer” está basada en el manga del mismo nombre de Koyoharu Gotouge. (Foto: Crunchyroll)

“DEMON SLAYER: MUGEN TRAIN”, ¿REALMENTE PUEDE ENTENDERSE SI NO SE HA VISTO LA TEMPORADA 1 DEL ANIME?

Si bien “Demon Slayer: Mugen Train” es mejor visto por aquellos con amor y conocimiento preexistentes de la historia de “Kimetsu no Yaiba”, aún es muy agradable para aquellos que solo quieren ver una película de anime épica en la pantalla grande.

“Demon Slayer: Mugen Train” es una película canónica que tiene lugar justo donde terminó la temporada 1 del anime y termina en un punto de inflexión crucial que allana el camino para la temporada 2. A pesar de esta red de conexiones, la cinta hace un trabajo decente al explicar lo que está sucediendo y se puede apreciar con solo un conocimiento limitado de la premisa de la serie.

La película sigue a Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado, Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira en su próxima misión, asignada por el Demon Slayer Corps. Antes de una serie de misteriosas desapariciones que ocurren a bordo del tren Mugen, el elenco principal es enviado para ayudar al Flame Hashira, Kyojuro Rengoku, a detener a más víctimas. El demonio responsable es Enmu, un rango inferior uno entre los 12 kizuki.

El portal CBR explica que la estructura y la esencia básica de la película son fáciles de seguir para cualquier espectador. Los personajes buenos se distinguen fácilmente de los malos, y aquellos que conocen los arquetipos y los tropos del anime también pueden participar con la profundidad en la caracterización y las increíbles escenas de acción.

“Demon Slayer: Mugen Train” también tiene una gran banda sonora, que junto al estilo del estudio Ufotable que presenta una maravillosa combinación de animación 2D y CGI, permite a cualquier espectador maravillarse con su belleza cinematográfica.

Tanjiro y sus compañeros cazadores de demonios crecen de manera considerable y aprenden nuevas e increíbles habilidades a medida que avanzan en su viaje. (Foto: Crunchyroll)

Novatos incluso pueden conseguir algunas risas de las bromas ingeniosas entre el trío principal. Rengoku es un personaje muy querido y destacado y, si bien fue presentado inicialmente en la temporada 1 de la serie, no se sabe mucho sobre él antes de los eventos a bordo del tren. En la película es donde su personaje se vuelve completamente desarrollado y memorable.

Sin embargo, aquellos que no son fanáticos de “Demon Slayer” se perderán algunas cosas en la traducción. Sin ningún conocimiento previo de la temporada 1, las distinciones de clasificación de demonios no significarán casi nada.

Como tal, lo que está en juego no parece tan alto. Quiénes son los kizuki, así como su relación con Muzan Kibutsuji, el Rey Demonio, pasarán principalmente por encima de los no iniciados y no parecerán tan importantes como lo son para los fanáticos del anime.

Sin embargo, la mayor pérdida emocional podría provenir del final, que es a la vez fascinante y desgarrador tanto para los personajes como para los espectadores. Coloca a Tanjiro y los demás en un nuevo camino y los cambia por el resto de la franquicia.

