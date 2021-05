“Demon Slayer” y su temporada 2 llegará muy pronto a Crunchyroll y conoceremos las próximas aventuras de Tanjiro Kamado. Basado en el manga del mismo nombre de Koyoharu Gotouge, “Demon Slayer” (“Kimetsu no yaiba” en su idioma original) es un anime que se centra en la vida de Tanjiro Kamado, un adolescente que se convierte en un cazador de demonios después de que su familia asesinado por uno de estos seres.

La serie se estrenó originalmente en Japón en julio de 2019 y pronto llegó al resto del mundo a través de plataformas como Crunchyroll, con tal éxito que la historia continuó con la película “Demon Slayer the Movie: Mugen Train”, que batió récords de taquilla en su país de origen. Desarrollada por Ufotable, la segunda temporada de “Demon Slayer” fue confirmada en febrero de 2021.

La nueva temporada de “Demon Slayer” será una adaptación de ‘Entertainment District Arc’ (‘Arc of the Entertainment District’ o ‘Arc of the District of the Red Light’), el octavo arco , y uno de los más sorprendentes, del manga original. Aún no se sabe cuántos capítulos tendrá esta entrega, aunque podría repetir los 26 de su primera parte.

Aunado al gran éxito de “Demon Slayer” con la primera temporada y la película que dejó impactados a la fanaticada, esta segunda parte del anime ha estado en los medios porque corre el riesgo de que pueda ser censurada ya que su contenido está basado en un material catalogado como sensible. La audiencia está a la espera de que se corrobore si existirá la censura o no.

¿POR QUÉ LA TEMPORADA 2 DE “KIMETSU NO YAIBA” PODRÍA SER CENSURADA?

El tema de la censura de “Demon Slayer” ha estado radicando en torno al cambio de televisora en la que será transmitida, inicialmente estaba siendo transmitida por Tokyo Tv y esta entrega será estrenada por Fuji Tv, el problema se centra en que Fuji Tv se caracteriza porque aunque este tiene mayor audiencia, también es un canal catalogado por ser familiar.

Claramente el cambiar de televisora implica de que el anime sea sometido a apegarse a nuevos lineamientos para su transmisión y en cuanto a esta segunda temporada, el riesgo de censura se debe a que este arco está basado en lo que se conoce como “Distrito Rojo” de Japón, también conocido como Yuukakus y en este lugar una de las cosas que más se ve es la prostitución.

Podría cambiar el nombre de la serie quizá por referirse explícitamente a los yuukaku ya que está titulada como “Kimetsu no yaiba: Yuukaku”, unido a esto otras revisiones que haría la televisora sería en el contenido que saldrá en la serie, que si bien la audiencia asegura que no cuantas con contenido explícito, esto es algo que queda enteramente a decisión de la televisora.

¿CUÁNDO SERÁ ESTRENADA LA TEMPORADA 2 DE “DEMON SLAYER”?

“Demon Slayer: Mugen Train” demostró no solamente que Tanjiro Kamado tiene mucho más por crecer, sino que su camino y sus poderes recién han despertado. (Foto: Ufotable)

La segunda temporada de “Demon Slayer” aún no tiene una fecha de estreno exacta, pero los avances han asegurado que llegará a Japón en algún momento del año 2021, probablemente septiembre u octubre, antes de estar disponible en servicios de streaming como Crunchyroll y Netflix para el resto del mundo.

La primera temporada de “Demon Slayer” ganó el premio al mejor anime en los Newtype Anime Awards 2019 y al anime del año en los Crunchyroll Anime Awards 2020. Además, la película “Demon Slayer: Mugen Train” ha batido varios récords de taquilla en Japón para una producción de su tipo.

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 2 DE “DEMON SLAYER”?

La historia de la temporada 2 de "Demon Slayer" adaptará el arco del manga "Entertainment District". (Foto: Ufotable)

La primera temporada de “Demon Slayer” se desarrolló principalmente en la naturaleza, pero para la segunda entrega, los personajes estarán más cerca de las las áreas urbanas, con una misteriosa mujer, vista en el primer teaser, como una presunta enemiga. La segunda parte del anime cubrirá la historia conocida como ‘Entertainment District Arc’.

Este es un memorable arco del manga, además del más largo, que infiltra a los cazadores de demonios en un distrito urbano, donde las personas no saben nada sobre los demonios y donde Tanjiro, Zenitsu e Inosuke se unen a Tengen Uzui, el Pilar del Sonido, para ayudarlo a encontrar a sus esposas. En esta locación, los personajes conocen distintos elementos, así como nuevas tecnologías, que conducen la trama hacia un clímax muy atractivo cuando hace su aparición Daki, de los Doce Kizuki.

Por ahora, el único anuncio oficial dice que la nueva temporada se emitirá en algún momento de 2021. (Foto: Ufotable)

Para “Demon Slayer”, este arco es fundamental, debido a que deja atrás las misiones episódicas y comienza a vincular aún más las peleas entre sí hasta sentar las bases para el juego final. El ‘Arco del Distrito de la Luz Roja’, que tiene lugar inmediatamente después de los trágicos y reveladores eventos de “Mugen Train”, también desbloquea nuevos poderes de Tanjiro y Nezuko y afianza su relación con Zenitsu e Inosuke, sus compañeros de viaje, de entrenamiento y amigos.

A partir de “Mugen Train” también podría esperarse una visita a la familia de Rengoku, el fallecido Pilar de la Llama, más apariciones de Akaza y en respuesta, de los cazadores más poderosos de la cofradía para vengar a su compañero caído. De otro lado, “Demon Slayer” lanzará este año su primer videojuego para PlayStation 5, Xbox Series X y PC, mientras su manga puede haber terminado, pero su popularidad no va a desaparecer pronto gracias a estos otros productos de entretenimiento.