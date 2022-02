¿Cuáles es el principal problema de Nezuko? La hermana menor de Tanjiro y superviviente del ataque de Muzan Kibutsuji, que se ha convertido en demonio, tiene un defecto que no permite desarrollar mejor la trama de “Demon Slayer”, ¿sabes cuál?

“Kimetsu no Yaiba”, la exitosa serie basada en el manga, alista su tercera temporada, pero hay cosas que se podrían afinar, de acuerdo con un análisis del portal CBR, especializado en historietas.

Esto lo dice partiendo de que Nezuko es posiblemente el personaje más importante de la serie. Su transformación en demonio, luego de un brutal ataque en el que murieron sus padres, es la razón por la que Tanjiro decidió unirse al Demon Slayer Corps. Su objetivo es convertir a su pequeña hermana de nuevo en humana y por eso arriesga su vida luchando contra demonios. Sin embargo, Nezuko tiene un gran defecto que, realmente, difiere de la causa de lucha. ¿Sabes cuál es? Sigue leyendo.

¿CUÁL ES EL MAYOR DEFECTO DE NEZUKO EN “DEMON SLAYER”?

El mayor defecto de Nezuko Kamado, en Demon Slayer, es que carece de profundidad de caracterización humana, señala un artículo de CBR, una web dedicada a dar cobertura de noticias relacionadas con las historietas. De acuerdo a la publicación, si bien la historia de Demon Slayer se trata principalmente de Nezuko, el problema es que no es jugador activo en su propia vida.

El tema de la humanidad es importante en Demon Slayer. Se refuerza constantemente que las personas que se convierten en demonios todavía tienen una parte de su humanidad dentro de ellos. Sin embargo, Nezuko se comporta más como una mascota bien entrenada que como una persona real, lo que crea un problema en la narrativa. No habla, no tiene voluntad propia. Tanjiro y otros creen que vale la pena salvar a Nezuko porque se ha aferrado a su humanidad, pero ha mostrado un nivel más bajo de cualidades humanas que los demonios que han matado a docenas de humanos. Nezuko es amable con otras personas y luchará hasta la muerte para proteger la vida humana, aunque eso lo hace porque fue hipnotiza Urokodaki. Nezuko no salva personas por voluntad propia.

Otro problema es el bozal de bambú, que más que impedir que coma humanos -algo que ha demostrado que puede contener- obstaculiza su capacidad para hablar. Incluso a veces parece que ni siquiera tiene pensamientos.

En cuanto a participación, Nezuko para todo el día en la caja que carga Tanjiro, incluso de noche, solo sale para pelear, lo que la convierte más en un arma que en una persona, ya que su principal interacción con el mundo es a través del combate.

“Si cambiara en esos aspectos, humanizarse y tener voluntad propia, habría que los objetivos de Tanjiro fueran más significativos, ya que lucharía por una persona real con la que la audiencia podría conectarse. Eso cambiaría a Nezuko de una mascota leal o un arma útil a un personaje interesante con una profundidad genuina”, finaliza.

En la imagen, Tanjiro y Nezuko de "Demon Slayer" ("Kimetsu no Yaiba") (Foto: UFO Table)

¿QUÉ PASÓ EN EL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “DEMON SLAYER”?

En ‘No Matter How Many Times We Reborn’ (2x11), último episodio de la segunda temporada de “Kimetsu no Yaiba”, se abordó la historia de fondo de los demonios, es decir, sus vidas antes de recibir la sangre de Muzan. Además, los protagonistas debieron frenar el veneno de Gyutaro y el único tratamiento posible fueron las llamas antidemonio de Nezuko.

Con la reunión de Upper Rank, debutaron varios demonios importantes, incluido Kokushibo. Y si has leído el manga, sabrás lo que significó este encuentro.

¿DE QUÉ TRATARÁ LA TERCERA TEMPORADA DE “DEMON SLAYER”?

Si bien no se han dado muchos datos, se considera que la tercera temporada de “Demon Slayer” abarcará los episodios 100-127 del manga original.

Es probable que Tanjiro se dirija a Swordsmith Village (la Aldea del Herrero) para obtener una nueva arma, pero todo no será tan fácil como parece pues se podrían aparecer algunos cuantos demonios en la historia.

Además del tráiler de la tercera entrega, los productores del anime dieron a conocer el póster oficial, el cual tampoco da mayores luces sobre lo que se verá en imágenes.