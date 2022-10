La tercera temporada de “Derry Girls”, comedia de situación británica de Channel 4 creada y escrita por Lisa McGee, llegó a Netflix recién el 7 de octubre de 2022, pero los fanáticos de la ficción que se inspiró en las propias experiencias de McGee al crecer en Derry, Irlanda del Norte, en la década de 1990, ya preguntan por una cuarta entrega.

En los primeros episodios de la serie protagonizada por Saoirse-Monica Jackson, Louisa Harland, Nicola Coughlan, Jamie-Lee O’Donnell y Dylan Llewellyn, en medio del conflicto político de Irlanda del Norte en los noventa, cinco estudiantes enfrentan la peor catástrofe universal: la adolescencia.

Mientras que en la segunda temporada de “Derry Girls”, por fin hay cambios en Irlanda del Norte, pero los problemas en la escuela siguen iguales y Erin y compañía continúan en la lucha. En la tercera tanda de capítulos, Irlanda del Norte da un gran paso hacia el futuro y las protagonistas también, pero no sin tropezar con algunos obstáculos en el camino. Entonces, ¿habrá una cuarta entrega de la serie británica?

“DERRY GIRLS”, ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Hasta el momento, ni Channel 4 ni Netflix ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de la serie de Lisa McGee, sin embargo, por lo visto en el último capítulo de la tercera temporada y el episodio especial, la historia de Erin Quinn, Orla McCool, Clare Devlin, Michelle Mallon y Dylan Llewellyn está “completa”.

La última entrega de “Derry Girls” se estrenó originalmente el 12 de abril de 2022 y terminó el 17 de mayo del mismo año tras seis capítulos. Un día después, se emitió un episodio especial que puso fin a la sitcom.

En una entrevista con Radio Times, en abril de 2022, la creadora de la serie señaló que el final es “una carta de amor a las personas que me moldearon”. Asimismo, habló sobre el futuro de su programa.

“Nunca se sabe lo que sucederá dentro de 10 años, pero como escritor, sabes cuando está completo. Los extrañaré, pero siento que debo llevar a esos personajes exactamente a donde quería llevarlos”. indicó McGee.

También reveló que no hay planes inmediatos para una película de “Derry Girls”. “En realidad, no hemos hablado de eso. Estábamos tan hechos polvo [al final de la temporada 3]. Mike [el director Michael Lennox] y yo comenzamos a enviarnos ideas para divertirnos, ideas sobre cosas, pero yo creo que debido a lo que sucedió con COVID, todas nuestras cosas quedaron en espera por un tiempo”.

“Quiero decir, amo este mundo y me encantaría [regresar a él] en algún momento, ya sabes, pero es necesario encontrar el momento correcto”, agregó. “Definitivamente creo que [hay un potencial para un spin-off sobre] las mamás y esos personajes quizás mayores... Hay tantas generaciones y cosas así. Pero no, básicamente no lo hemos pensado”.