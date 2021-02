El documental “Escena del Crimen: Desaparición en el Hotel Cecil” (“Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel”, en su idioma original) se estrenó en Netfilx el 10 de febrero de 2021, y aunque explora la desaparición y muerte de Eliza Lam en enero de 2013, también omite información crucial al tiempo que impulsa los mitos sobre el infame lugar en Los Ángeles.

En los cuatro episodios de la producción dirigida por Joe Berlinger se intenta explicar el comportamiento de Lam y cómo terminó en un tanque de agua en el techo de un hotel donde han ocurrido muertes súbitas, asesinatos y una serie actividades paranormales.

Además de los hechos concretos, la docuserie de Netflix aborda numerosas teorías de conspiración que involucran al Departamento de Policía de Los Ángeles, el vecindario de Skid Row de Los Ángeles y sospechosos en línea, pero al final se quedan con la conclusión del médico forense: Lam murió de un ahogamiento accidental, ocasionado por su trastorno bipolar.

Screen Rant compartió una lista con todo lo que aparentemente quedó fuera de “Escena del Crimen: Desaparición en el Hotel Cecil”.

LA CONEXIÓN CON EL NIGHT STALKER

El segundo episodio de la docuserie dedica un breve segmento al asesino en serie Richard Ramirez, quien se quedó en el Hotel Cecil durante su matanza de 1985. El historiador de Los Ángeles, Kim Cooper, afirma que “[Ramírez] estaría en el callejón trasero, cubierto de sangre... quitándose la ropa”, mientras que su colega historiador Richard Schave, indica “Caminaba con su sangre manchada ropa interior descalzo hasta su piso y en su habitación, repetidamente”.

Aunque estos comentarios se presentan como hechos e incluso el propio Ramírez le dijo a la policía sobre su estadía en el Hotel Cecil, una búsqueda en línea del medio antes mencionado revela que hay diferentes variaciones de la misma historia. Este documental al igual que “Night Stalker” se apoya en la mitología y no presenta evidencia que confirme su conexión con el Hotel Cecil.

Ramírez murió de insuficiencia hepática el 7 de junio de 2013 cuando tenía 53 años (Foto: The Night Stalker /Netflix)

LA DALIA NEGRA

En enero de 1947, el cadáver mutilado de Elizabeth Short fue encontrado en la sección Leimert Park de Los Ángeles, y aunque se rumoreaba que había visitado el Hotel Cecil poco antes de su muerte, los registros implican que no fue así.

Según el video de Geographics, un oficial de policía llamado Myril McBride declaró que habló con una joven asustada el 14 de enero de 1947, el día antes de que se encontrara el cuerpo de Short. La mujer no identificada había salido de un bar en Main Street en el centro de Los Ángeles y afirmó que alguien había amenazado con matarla. Ella también indicó que se iba a reunir con sus padres, lo que no coincide con la Dalia Negra, quien estaba distanciado de sus padres.

El cadáver mutilado de Elizabeth Short fue encontrado cerca del Hotel Cecil (Foto: Crime Scene The Vanishing at the Cecil Hotel/ Netflix)

EL FANTASMAS DE ENERO DE 2014

Tras la muerte de Lam, Koston Alderete, de 11 años, tomó una foto en la que aparece una figura colgando fuera de una ventana del cuarto piso. En “Desaparición en el Hotel Cecil” vinculan esta imagen con Lam tratando de llegar al techo del Cecil Hotel. Dicha foto se volvió parte de la mitología del famoso lugar.

La imagen que Koston Alderete capturó (Foto: Crime Scene The Vanishing at the Cecil Hotel/ Netflix)

OTRAS CONEXIONES

El Hotel Cecil también ha sido el telón de fondo de algunos videos musicales, por ejemplo, aparece en ‘Where the Streets Have No Name’ de U2 y ‘The Rock Show’ de Blink-182. Además, este siniestro edificio también fue la inspiración para la película de 1991 “Barton Fink”.