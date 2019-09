“Descendientes”: Dove Cameron revela cuál es el verdadero color de su cabello

Dove Cameron, actriz que saltó a la fama mundial con la saga los "Descendientes", ha vuelto a causar furor en las redes sociales. La famosa actriz de Disney ha revelado a sus seguidores uno de sus secretos mejores guardados: se trata de su verdadero color de su cabello.

Estamos acostumbrados a ver a Dove Cameron con una larga y hermosa cabellera rubia, que se podría suponer que es su color de cabello natural. Sorprendentemente, ese no es el caso, y el color con el que nació es un tono rubio dorado que se ve igual de halagador en la estrella.

Una de las características más resaltantes de la joven estrella de Disney es, sin dudas, su larga melena, que ha pasado por todas las tonalidades de rubio: dorado, ceniza, miel e incluso platino. Ya sea natural o teñido, el cabello de Dove Cameron siempre luce espectacular.

Durante su larga carrera, Dove Cameron ha usado una peluca morada como Mal en los "Descendientes" (“Descendants” en su idioma original), experimentó con cabello negro y marrón e incluso probó un tono rubio fresa en un momento. Sin embargo, gracias a algunas fotos antiguas en Instagram, sabemos que su color de cabello natural es rubio dorado medio.

Si revisamos las fotografías antiguas de la cuenta de Instagram de la estrella de Disney podemos encontrar una cuando era niña, y se puede observar el verdadero color de su cabello. Sus seguidores, comentaron la tierna imagen en la que Dove Cameron sale sonriendo y con dos colas en su cabello.

Dove Cameron alcanzó la fama con la saga de los "Descendientes". (Foto: Instagram). Dove Cameron alcanzó la fama con la saga de los "Descendientes". (Foto: Instagram).

La joven estrella de Disney, conocida por la saga de los 'Descendientes', siempre luce una cabellera espectacular. (Foto: Instagram). La joven estrella de Disney, conocida por la saga de los 'Descendientes', siempre luce una cabellera espectacular. (Foto: Instagram).

POLÉMICA EN REDES SOCIALES

La estrella de Disney nos tiene acostumbrados a sus constantes publicaciones en redes sociales, en las que comparte su día a día con sus amigos y sus nuevos proyectos profesionales.

Sus publicaciones nunca pasan desapercibidas, y algunas causan tanta polémica que se vuelven en un tema tendencia. Así ocurrió cuando Dove Cameron compartió en Instagram unas fotografías con un poderoso mensaje feminista. Muchas la apoyaron y al mismo tiempo otros la criticaron.

Dove Cameron, estrella de la saga de “Los Descendientes”, compartió esta fotografía que causó polémica y admiración al mismo tiempo (Foto: Instagram). Dove Cameron, estrella de la saga de “Los Descendientes”, compartió esta fotografía que causó polémica y admiración al mismo tiempo (Foto: Instagram).

La joven de 23 años subió a mediados de agosto un par de fotos frente al espejo, donde luce un top corto blanco, sin ropa interior debajo. La publicación provocó la reacción inmediata de sus seguidores, quienes advirtieron que la actriz dejaba ver sus pezones en las imágenes.

Aunque era notable la buena intención de la publicación de Dove Cameron, fue cuestionada y duramente criticada porque algunos consideraron que sus fotografías eran demasiado atrevidas para una estrella Disney.

La estrella de Disney causó polémica en Instagram cuando compartió unas fotografías con un poderoso mensaje feminista. (Foto: Instagram). La estrella de Disney causó polémica en Instagram cuando compartió unas fotografías con un poderoso mensaje feminista. (Foto: Instagram).

¿QUÉ HARÁ DESPUÉS DE "DESCENDIENTES 3"?

Dove Cameron está muy emocionada. Y es que la actriz conmovió a todos sus fans luego de subir un mensaje en Twitter donde explicó que estaba muy feliz ya que tenía muchos proyectos en camino. ¿De qué se trata?

El mensaje fue subido a Twitter el pasado 30 de agosto. Dove Cameron dijo de manera breve a sus fans que estén al pendiente, pues muchas cosas están a punto de suceder. Aunque, tampoco específico a qué se refiere.

Dove Cameron y su mensaje en Twitter. (Foto: Twitter). Dove Cameron y su mensaje en Twitter. (Foto: Twitter).

Lo que sabemos es que durante una entrevista con Us Weekly, la estrella de Disney confesó que está avocada a una nueva faceta: está escribiendo un libro. Dove Cameron habló sobre cómo últimamente estaba leyendo "The Great Fires", de Jack Gillbert, pues tenía que leer mucho para realizar su propio libro. Sin embargo, no ha especificado de qué va a tratar el libro.

Tras su publicación en Twitter, muchos creen que la celebridad podría haberse referido al lanzamiento de su libro. Otros rumores señalan que Dove Cameron estaría más cerca de lanzar su nueva música. Solo es cuestión de esperar a un nuevo anuncio oficial de la talentosa actriz.