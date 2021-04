“Descuida yo te cuido” es una película de suspenso y comedia negra escrita y dirigida por J Blakeson. La película se estrenó en línea para su transmisión el 19 de febrero de 2021 a través de Netflix y Amazon Prime Video. El elenco de “I Care a Lot” incluye a Rosamund Pike, Peter Dinklage, Eiza González, Chris Messina y Dianne Wiest.

Como dice Marla Grayson en los momentos iniciales de “I Care A Lot”, “No existen las personas buenas”. Afortunadamente, existen buenos actores y el elenco de “Descuida yo te cuido” está lleno de ellos. No es de extrañar, en este thriller de suspenso y la mayoría de ellos, básicamente todos, interpretan a malas personas.

“Descuida yo te cuido” es una mirada mordaz al sueño americano, enfocada en su interpretación más cínica. Sin embargo, la película, gracias a sus interpretaciones, se siente como el tipo de error correcto. Pero, hay que tener en cuenta que puede dejar una perspectiva un poco sucia por las acciones que deciden tener los personajes dentro de la historia.

La trama gira en torno a un tutor legal que obtiene problemas cuando intenta estafar a una mujer que tiene vínculos con un poderoso gánster. La película recibió críticas positivas sobre su trama. La calificación de IMDb de la película es 6.3 sobre 10. Sigue leyendo para saber más sobre el elenco de “I Care a Lot”.

ACTORES Y PERSONAJES DE “DESCUIDA, YO TE CUIDO”

Rosamund Pike - Marla Grayson

Comenzó su carrera como actriz apareciendo en producciones teatrales como Romeo y Julieta, junto a Paul Ready y Gaslight. (Foto: Twitter)

Rosamund Mary Ellen Pike nació el 28 de enero de 1979. Es una actriz y narradora británica. Sus reconocimientos incluyen un Globo de Oro, un Premio Primetime Emmy y una nominación al Premio de la Academia. Rosamund interpreta el papel principal de Marla en la película. Marla es una estafadora que se gana la vida persuadiendo a un juez de que la asigne a la tutela de los ancianos que viven solos.

Más tarde, Marla coloca a los ancianos en un centro de vida asistida y corta su contacto con el mundo exterior. Ella vende sus casas y activos para su beneficio. La actuación de la actriz fue aclamada y también está nominada a un Globo de Oro.

Eiza González - Fran

Obtuvo más éxito interpretando a Santanico Pandemonium en la serie de terror estadounidense From Dusk till Dawn: The Series. (Foto: Twitter)

Eiza González Reyna nació el 30 de enero de 1990 es una actriz y cantante mexicana. Consiguió popularidad por su papel debut como Lola Valente en la telenovela musical mexicana “Lola”, “Érase una vez” y luego protagonizó el papel principal de Clara Molina en el drama adolescente de Nickelodeon “Sueña conmigo”. Eiza en “I care a lot” interpreta el papel de Fran, la novia de Marla.

Dianne Wiest - Jennifer Peterson

Wiest recibió una nominación al Oscar por Parenthood y ganó un Golden Globe Award por Bullets over Broadway. (Foto: Twitter)

Dianne Evelyn Wiest nació el 28 de marzo de 1948. Es una actriz estadounidense que ha ganado dos veces el Premio de la Academia a la Mejor Actriz de Reparto, por las películas de Woody Allen “Hannah and Her Sisters” y “Bullets over Broadway”, y apareció en otras tres películas de Allen: “The Purple Rose of Cairo”, “Radio Days” y “Septiembre”.

Otras apariciones en películas de Wiest incluyen “Footloose”, “The Lost Boys”, “Bright Lights, Big City”, “Edward Scissorhands”, “Little Man Tate”, “The Birdcage”, “Practical Magic”, “Dan in Real Life”, “Synecdoche, Nueva York”, “Rabbit Hole”, “Sisters”, “Let Them All Talk” y “I Care a Lot”. Dianna en “I care a lot” interpreta el papel de Jennifer, que es la madre de Roman.

Peter Dinklage - Rukov

Nacido en Mendham Township, Nueva Jersey, Dinklage tiene enanismo (acondroplasia) y mide 4 pies 5 pulgadas (1,35 m) de altura. Estudió actuación en Bennington College. (Foto: Twitter)

Peter Hayden Dinklage nació el 11 de junio de 1969. Es un actor y productor estadounidense. Recibió elogios por interpretar a Tyrion Lannister en la serie de televisión de HBO Game of Thrones, por la que ganó el premio Primetime Emmy al mejor actor de reparto en una serie dramática en cuatro ocasiones. También recibió un Golden Globe Award en 2011 y un Screen Actors Guild Award en 2020 por el papel.

La estrella de Game of Thrones interpreta en “I care a lot” a Roman, un exjefe de la mafia rusa. Ofrece pagarle a Marla para que libere la tutela de su madre al darse cuenta de que ella está en peligro.

Chris Messina - Dean Ericson

Protagonizó la película The Giant Mechanical Man, y dirigió y actuó en la película Alex of Venice. (Foto: Twitter)

Christopher Messina nació el 11 de agosto de 1974. Es un actor estadounidense. Tuvo un papel principal en la película de terror escrita por M. Night “Shyamalan Devil”. Ha aparecido en papeles secundarios en películas como “Vicky Cristina Barcelona”, “Argo”, “Julie & Julia”, “Ruby Sparks”, “Celeste y Jesse Forever”, “You’ve Got Mail”, “Birds of Prey” y “I Care a Lot”. Chris interpreta en “I care a lot” el papel de Dean Ericson.

Nicholas Logan - Alexi

Nicholas Logan es actor y productor, conocido por I Care a Lot. (Foto: Twitter)

Un secuaz de Rukov, que aparece por primera vez disfrazado de taxista. Es seguro decir que su posición es muy ansiosa. Se ha visto antes en “Instant Family” de 2018, “Hap” y “Leonard”, “Watchmen” de HBO.