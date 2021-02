“Descuida, yo te cuido” es una comedia negra que fue estrenada el 19 de febrero a través de la plataforma de Netflix, que cuenta la historia de Marla Grayson, una inescrupulosa mujer que aprovechándose de su rol como tutora convence al juzgado para hacerse cargo de adultos mayores, que supuestamente no pueden mantenerse por sí mismos; si bien, pareciera ser una noble labor, sus verdaderos planes son otros: aislarlos del mundo, vender sus bienes, vaciar sus cuentas bancarias y utilizar sus inversiones para beneficio propio.

El papel de este personaje es interpretado por la actriz británica Rosamund Pike, quien en la ficción no tendrá ningún remordimiento para despojar de todas sus pertenencias a los ancianos; todo marcha bien hasta que se topa con una clienta, que aparenta ser alguien que en realidad no es.

Descuida, yo te cuido recibió críticas generalmente positivas, donde se destaca la actuación de Rosamund Pike. (Foto: Netflix)

Quienes ya vieron esta película, de seguro se han percatado que a lo largo de la trama, que dura casi dos horas, Marla casi siempre está con un vaporizador, un accesorio que la acompaña en todo momento, haciéndola que se la vea de una forma distinta.

Debido a esta situación, la propia Pike señaló que dicho accesorio le da a la protagonista una “cualidad de dragón” muy apropiada. Tras estas declaraciones, la actriz dio una entrevista donde habló cuál es su verdadero significado.

Por "Descuida, yo te cuido". Pike fue nominada a los Globos de Oro en la categoría de Mejor Actriz - Película de comedia o Musical. (Foto: Netflix)

“La historia de fondo de Marla es que tenía un negocio de vapeadores hasta que Walmart hizo un trato con una gran tienda de vapeo con descuento que se abrió al otro lado de la calle, por lo que estaba furiosa. Creo que esa fue su oportunidad de jugar limpio el sueño americano: tenía un pequeño negocio del cual era propietaria, pero todo se jodió. Luego pensó: ‘Correcto. Las fichas están caídas. Voy con todo. Voy a jugar con el sistema como todos los demás ‘. Y creo que cada vez que inhala, le aporta esa actitud. Es la actitud de haber sido jodido y ahora estás jodido con todo el mundo”, le dijo a Perri Nemiroff de Collider antes del lanzamiento de la película en Netflix.

Tras ello, Rosamund Pike aclaró que no todos se ponen en el lugar de su personaje, sino depende de cómo cada uno toma lo que la vida les da.

“No todo el mundo reaccionaría como lo hace Marla. Creo que tiene ese tipo de orgullo egocéntrico que significa que no cree que deba ser jodida. Ella se merece algo mejor. Ella no lo estará. Como ella dice, ‘No perderé. Yo no pierdo’”, finalizó.