“Descuida, yo te cuido”, la oscura e inquietante comedia protagonizada por Rosamund Pike, cuenta la historia de Marla Grayson, una mujer que se adultos mayores, a quienes roba todas sus propiedades al tiempo de enviarlos a hogares para ancianos. Aunque la trama parezca irracional e inexistente, las leyes de protección y las estafas que describe la película son terriblemente reales.

En “I Care a Lot” (en su idioma original), Marla Grayson se aprovecha de hombres y mujeres mayores, a los que roba sus propiedades al tiempo de enviarlos a hogares de ancianos... hasta que tropieza con Roman Lunyov (Peter Dinklage) un sujeto que es tan depredador como ella. En estas circunstancias, un choque se hace inevitable entre estos dos individuos, uno más vicioso y ruin que el otro con tal de concretar sus estafas.

Lo dicho, las leyes del tutor que se muestran en la película de Netflix existen en la vida real y cumplen una función importante para evaluar y brindar atención de adultos a aquellos que no pueden hacerlo por sí mismos. ¿Cuáles son los sistemas tutoriales de ancianos en los Estados Unidos? Screen Rant detalla cada uno de ellos.

En “I Care a Lot”, Marla Grayson se aprovecha de hombres y mujeres mayores, a los que roba sus propiedades al tiempo de enviarlos a hogares de ancianos (Foto: Netflix)

EL SISTEMA DE TUTORES DE ANCIANOS EN ESTADOS UNIDOS

Hay varias razones por las que una persona podría llegar a ser incapaz de tomar decisiones por sí mismo: su juicio podría verse afectado, podría ser físicamente incapaz de realizar las tareas necesarias para la higiene personal, alimentarse por sí mismo, etc. En este caso, el tribunal nombrará a un tutor para que los cuide. La gran mayoría de los tutores son miembros de la familia que realmente quieren hacer lo mejor para su pariente y, entre aproximadamente el 20% que no son parientes, la mayoría actúa en el mejor interés de sus pupilos.

Dicho esto, hay depredadores como Grayson que explotarán a los ancianos para su propio beneficio. Como se muestra en “Descuida, yo te cuido”, tener la tutela legal total de alguien significa que esa persona está esencialmente despojado de sus derechos. Un tutor tiene la última palabra sobre dónde vive, su dieta, sus medicamentos y tratamiento médico, sus visitantes e incluso sus finanzas. Una vez que se designa un tutor, es casi imposible eliminarlo sin una larga batalla legal.

Vale decir que, en muchas ocasiones, los parientes que se muestran amorosos con estas personas se caracterizan como estafadores explotadores, la policía no la considera su jurisdicción y muchos jueces son apáticos o no están familiarizados con las leyes. La pregunta no es si la historia de “Descuida, yo te cuido” ha sucedido, sino con qué frecuencia. Un caso similar ocurrió en 2017.

Rosamund Pike es Marla y Dianne Wiest en el papel de Jennifer (Foto: Netflix)

El artículo de New Yorker, “Cómo los ancianos pierden sus derechos”, detalló una escena inquietantemente similar a la secuencia de la película: una pareja de ancianos está disfrutando de su mañana cuando una mujer extraña que dice ser su tutor legal aparece con una orden judicial y les dice que se mudan a un centro de vida asistida. Si no cumplen, llamaría a la policía. Una vez que se han ido, el tutor vende su casa y la mayoría de sus activos para quedarse con todo el dinero. Estas no fueron las únicas víctimas de April Parks, la contraparte criminal de la vida real de la ficticia Marla Grayson. Esta mujer había presentado una petición ex-parte de emergencia que le permitió comparecer ante el tribunal sin notificar a la pareja de ancianos. Tuvo múltiples víctimas con diagnósticos dudosos de demencia y otras dolencias a quienes había sobremedicado y estafado de sus fondos. Aunque atraparon a Parks, se desconoce exactamente cuántos como ella hay merodeando víctimas.

Según el Comité de Envejecimiento Especial del Senado, hay una estimación aproximada de 1,3 millones de adultos estadounidenses bajo el cuidado de tutores, que controlan activos por valor de 50.000 millones de dólares, pero los datos son escasos y la mayoría de los estados no rastrean los fondos. Es un sistema con muy poca financiación y prácticamente sin supervisión. Un número significativo de tutores no profesionales no está obligado a someterse a verificaciones de antecedentes penales o financieros.

Entonces, ¿cómo puede uno protegerse a sí mismo o a sus seres queridos de personas como Marla Grayson de “I Care a Lot”? Lo que se recomienda en estos casos, aunque no protegerá completamente contra la explotación, es otorgar a alguien un poder notarial confiable en caso de incapacitación y tener una directiva médica avanzada.