Creada por Attica y Tembi Locke, “Desde cero” (“From Scratch” en su idioma original) es una miniserie de Netflix basada en las memorias de Tembi Locke tituladas “From Scratch: A Memoir of Love, Sicily, and Finding Home”. La ficción de ocho episodios se estrenará el 21 de octubre de 2022 en la popular plataforma de streaming.

Attica, Tembi, Reese Witherspoon, Lauren Neustadter, Zoe Saldana, Richard Abate, Jermaine Johnson y Will Rowbotham son los productores ejecutivos de la serie que sigue a una artista que se enamora de un chef en Italia y se embarca en un viaje transformador, donde descubre el amor, la pérdida, la resiliencia y la esperanza entre culturas y continentes.

Zoe Saldana es la protagonista de “Desde cero”, mientras que Eugenio Mastrandrea, Danielle Deadwyler, Keith David, Kellita Smith, Judith Scott y Lucía Sardo también son parte del elenco. Pero ¿quién es quién en la nueva serie de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “DESDE CERO”

1. Zoe Saldana como Amy Wheeler

Zoe Saldana, conocida por sus papeles en “Crossroads”, “Drumline”, “Guess Who”, “Avatar”, “Star Trek’', “Guardians of the Galaxy”, “Avengers: Infinity War” y “The Adam Project”, interpreta a Amy Wheeler, una joven artista que viaja a Italia en busca de nuevas experiencias. Cuando conoce a Lino se enamora de él de inmediato e incluso planea una vida con el chef, pero un desalentador diagnóstico lo cambia todo.

Zoe Saldana como Amy Wheeler en la miniserie "Desde cero" (Foto: Netflix)

2. Eugenio Mastrandrea como Lino

Eugenio Mastrandrea, que participó en producciones como “A.C.A.B.: All Cops Are Bastards”, “Carlo & Malik” y “La fuggitiva”, da vida a Lino, un chef siciliano que tras enamorarse perdidamente de Amy se muda con ella a Los Ángeles. Cuando Lino enfrenta problemas de salud y el futuro de la pareja se ve amenazado, las dos familias se unen.

Eugenio Mastrandrea como Lino en la miniserie "Desde cero" (Foto: Netflix)

3. Danielle Deadwyler como Zora

Danielle Deadwyler, recordada por su interpretación de Cuffee en la película “The Harder They Fall”, asume el rol de Zora en “Desde cero”. Se trata de uno de los miembros de la familia de Amy Wheeler.

Danielle Deadwyler como Zora en la miniserie "Desde cero" (Foto: Netflix)

4. Keith David como Hershel

Keith David, que apareció en películas como “Crash”, “There’s Something About Mary”, “Barbershop”, The Thing”, “They Live”, “Pitch Black” y “Las crónicas de Riddick” y “Platoon”, encarna a Hershel, el padre de Amy.

Keith David como Hershel en la miniserie "Desde cero" (Foto: Netflix)

5. Kellita Smith como Lynn

Kellita Smith, más conocida por su papel de Wanda McCullough en la sitcom de Fox “The Bernie Mac Show”, es la encargada de interpretar a Lynn en la nueva miniserie de Netflix.