La serie “Desde cero” ha logrado conmover al público con la historia de Amy y Lino. Protagonizada por Eugenio Mastrandrea y Zoe Saldaña, la ficción no solamente le ha traído mucha fama y popularidad a la actriz norteamericana, sino que también le ha permitido conectar muy bien con un tema familiar.

Conocida como “From Scratch”, la popular serie, que se emite a través de Netflix, fue estrenada el pasado 21 de octubre de 2022 y en pocas semanas ha conseguido ubicarse como una de las más famosas y vistas en la plataforma de streaming.

Cabe indicar que la ficción está basada en las memorias “From Scratch: A Memoir of Love, Sicily, and Finding Home”, de la autora Tembi Locke que relata su historia de amor con Saro Gullo, quien pierde la vida tras padecer de cáncer.

Pero además de otorgarle grandes alegrías en el ámbito profesional, “Desde cero” también le ha permitido a Zoe Saldaña acercarse más a su familia.

¿CÓMO “DESDE CERO” AYUDÓ A LA ACTRIZ A ESTAR MÁS CERCA DE SU FAMILIA?

Zoe Saldaña es una actriz que a sus 44 años ha participado en distintas producciones televisivas y de cine.

Debutó como actriz profesional, en 1999, con la serie “Law & Order” y poco a poco logró obtener una gran popularidad.

En el 2022, fue invitada a protagonizar la serie “Desde Cero”, pero esa producción también le permitió conocer más a profundidad el dolor que atravesó su familia, en especial, su madre cuando perdió al amor de su vida.

“Perdí a mi papá, así que recuerdo el dolor de mi yo de 9 años y mirando a mi madre, vi lo difícil que era para ella. Así que el libro realmente abrió ese panorama de lo que es perder a una pareja. Sé lo que es perder a un padre, pero no lo que es perder a tu pareja”, expresó la actriz a Today.

La actriz mencionó esto en relación a su papel de Amy que se enamora -en “Desde cero”- de Lino, quien se convierte en su pareja, pero que luego de algunos años fallece víctima de una enfermedad.

EL DOLOR DE PERDER A UN FAMILIAR

En esa entrevista, Zoe Saldaña recordó el gran sufrimiento de perder a un familiar y explicó que cuando un ser querido fallece, sus familiares también pierden una parte de sí mismos.

“Cuando se pierde esa batalla, no es solo esa vida la que se pierde, todos los que la rodean también la pierden. Tener que quedarse atrás a veces puede ser igual de agotador. Casi se siente como si fuera una doble muerte, y tener que seguir viviendo, y encontrar razones para vivir y razones para sonreír nuevamente, de eso se trata”, anotó.

¿CÓMO VER “DESDE CERO”?

“Desde cero” se estrenó en Netflix el 21 de octubre de 2022, por lo tanto, para ver los seis episodios del drama romántico solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

