La serie de Netflix “Desde cero” (“From Scratch”, en su idioma original) está compuesta por solo ocho episodios, es dirigida por Nzingha Stewart y Dennie Gordon, y se centra en las diferencias culturales y sociales entre una mujer afroamericana y un chef siciliano que se enamoran.

“Desde cero” sigue la vida de dos artistas, Amy Wheeler y Lino Ortolano, que se conocen por casualidad y en el transcurso de la historia de enamoran hasta llegar al altar. En cierto modo, los dos se completaban el uno al otro y comprendieron los riesgos involucrados de sus carreras profesionales: Amy es pintora y mecenas del arte, y Lino es un chef italiano. Juntos abordan todos los problemas y saborean cada momento que pasan juntos.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “DESDE CERO”?

En el episodio 8 de la ficción, Lino finalmente sucumbe a su lucha de siete años contra el cáncer. Como se recuerda, cuando tuvieron que vencer al cáncer por primera vez, la pareja no quería esperar para formar una familia. Tendrían que esperar unos años si querían hacerlo de forma natural, por lo que decidieron adoptar. Siete años después, el cáncer se extendió a sus pulmones y su hígado comenzó a fallar. Antes de morir, le pidió a su esposa Amy que llevara sus preguntas a Sicilia.

"Desde cero" está basada en las memorias de Tembi Locke (Foto: Netflix)

Al principio, Amy está atrapada en la depresión. Hace semanas que no sale de su habitación después del funeral de Lino y, como señala su hermana, tampoco se ha duchado. Todavía sufre, pero se las arregla para salir adelante dando un paso a la vez. Ella ha evitado devolver sus cenizas a casa de su madre y su hermana, pero finalmente cede.

Amy llega a Italia

Cuando Amy llega con Italia, la familia de Lino está lista para llorar. Se acerca un sacerdote, y la madre y la hermana comienzan a llorar mientras sus cenizas son colocadas en la mesa. La escena es tan emotiva.

Amy comienza a ser critica por su forma de llevar el luto. No viste de negro y no se parece a ellos. Sin embargo, no estaban en Los Ángeles para ver su duelo. Paralelamente, Filomena la presiona para que se quede más tiempo o se mude, o, al menos, regrese cada año. Comienzan a formar una mejor relación. La madre de Lino también le ofrece a ella, como familia de su hijo mayor, la escritura de la propiedad y la casa.

Eugenio Mastrandrea como Lino y Zoe Saldana como Amy Wheeler en la miniserie "Desde cero" (Foto: Netflix)

Un final feliz para Amy

La serie termina con Amy caminando por la tierra familiar. Está abrumada por la emoción y finalmente se siente no solo en paz, sino que parece sentirse como en casa. Abre un relicario que contiene una pequeña cantidad de cenizas de Lino frente a sus labios. Sopla suavemente la cantidad mientras se disipa por todo el lugar: cenizas en cenizas, polvo en polvo.

Todo esto es mientras Amy recuerda con cariño los recuerdos juntos. En Florencia, su matrimonio y la procesión. Comienza a llorar y emocionada dice: “Estás en casa”.