Una de las producciones que se emite a través de Netflix y que viene dando mucho que hablar es “Desde cero” (“From Scratch”, en su idioma original). Esta serie de ocho episodios está basada en una historia de la vida real que ha conmovido a millones de personas. Conoce aquí todos los detalles de la ficción que es una de las más vistas en los últimos días.

La serie “Desde cero” se estrenó el pasado 21 de octubre en la plataforma de streaming y desde aquel entonces se volvió una de las preferidas del público.

La ficción es protagonizada por Zoe Saldaña, Eugenio Mastrandrea, Danielle Deadwyler, Keith David, Kellita Smith, entre otros.

“Desde cero”relata la historia de Amy Wheeler y Lino Ortolano, una pareja que, por cuestiones del destino, se conocen y el amor nace poco a poco entre ellos hasta llegar al altar.

Pero si bien su matrimonio parecía ser como un cuento de hadas, con el tiempo la tragedia los envolverá.

LA VERDADERA HISTORIA QUE DIO ORIGEN A LA SERIE “DESDE CERO”

“Desde cero” está basada en las memorias “From Scratch: A Memoir of Love, Sicily, and Finding Home”, de la autora Tembi Locke donde relata su romance con Saro Gullo, quien pierde la vida tras padecer de cáncer, según precisó el portal Radio Times.

La historia inicia cuando Tembi Locke viaja a Italia por motivos de estudios y en ese lugar conoce a Saro Gullo.

Según Radio Times, su romance no pasó por buenos momentos, pues hubo muchas personas que no estaban de acuerdo con esa relación. Por un lado, la familia de la joven no estaba de acuerdo con que ella viaje a otro país a estudiar, mientras que la familia de Gullo no quería que el joven se involucre con una afrodescendiente americana.

A pesar de todos los obstáculos, la pareja se casó en 1995, en Los Ángeles (California), pero siete años después al joven le diagnosticaron un cáncer llamado leiomiosarcoma.

La pareja quiso formar una familia y adoptaron un niño; sin embargo, en el 2012, Saro falleció producto de la enfermedad. Años después y en reiteradas ocasiones, Tembi regresa a Sicilia con la finalidad de cumplir algunos deseos de su esposo. Es allí donde se reúne con la familia de Saro.

¿CÓMO SE CONOCIERON TEMBI LOCKE Y SARO GULLO?

Según información del portal Marie Claire, Tembi Locke era una estudiante que por casualidades de la vida conoció a Saro Gullo, quien era un chef italiano. Su primera conversación fue cuando el hombre le ayudó a encontrar la bicicleta de la joven que fue robada.

“Creo que podríamos ser algo grandioso”, expresó Saro Gullo y eso fue algo que sorprendió a la joven.

“De repente me pareció tan bueno como la mantequilla en el pan. Me sorprendió su audacia, su certeza”, comentó la joven según el citado medio.

Este sería el inicio de la historia de amor entre la estudiante y el chef italiano que duraría hasta el 2012.

¿DE QUÉ TRATA “DESDE CERO”?

De acuerdo con la descripción de Netflix, “Desde cero” narra la historia de una mujer afroamericana que se enamora de un chef siciliano mientras estudia en el extranjero, en Florencia, y continúa construyendo una vida con él en Los Ángeles, fusionando dos culturas aparentemente opuestas.

Ellos tienen que enfrentar diversos obstáculos como la oposición de la familia del joven a su romance.

Cuando se enfrentan a su inesperado diagnóstico de cáncer, Amy se convierte en la cuidadora de su esposo y en la persona que une a sus dos familias muy diferentes.

