“Desde cero” se ha sumado hace poco a Netflix. La miniserie ha sido creada por Steven Moffat, algo así como el Ryan Murphy británico, pues ha estado detrás de populares títulos como “Sherlock”, “Doctor Who”, entre otros. Si disfrutaste de la primera temporada y te preguntas si habrá una secuela, aquí te responderemos.

El cuarto y último episodio de “Desde cero” dio por terminada algunas historias con el encarcelamiento de Harry Watling (David Tennant). Sin embargo otras preguntas como por qué Jefferson Grieff (Stanley Tucci) asesinó a su esposa se quedaron en el aire, luego de que el criminólogo haya mentido acerca de dónde se encontraba su cabeza.

Al final, hay un indicio que podría revelarlo al vicario posteriormente, pero puede tomarse como una resolución fuera de cámara de la que la audiencia debe tomar sus propias conclusiones.

No obstante, la escena post-créditos es la que levanta más sospechas sobre una posible secuela. En ella, Janice (Dolly Wells) acude donde Grieff para pedirle que la ayude a asesinar a su esposo, quien había fingido su muerte.

¿”DESDE DENTRO” TENDRÁ TEMPORADA 2 EN NETFLIX?

Hasta el momento, no se ha confirmado si “Desde dentro” tendrá una segunda temporada, pero el creador de la serie, Steven Moffat, no ha descartado la posibilidad. En una entrevista con RadioTimes, le consultaron sobre una futura secuela.

“No lo sé. No lo sé en este momento”, comentó y agregó que dependerá del recibimiento de la audiencia. “La televisión está llena de programas que tuvieron una temporada y fingieron que podían continuar; nunca me gustaría ser uno de esos, donde estás tan emocionado de recibir una llamada telefónica sobre hacer otra carrera que lo haces y luego te das cuenta de que, en realidad, la historia ha terminado”.

La escena que podría dar lugar a una secuela fue colocada a la mitad de los créditos, lo que permite que pase desapercibida y no comprometa a la serie en una segunda temporada. Lo cierto es que, como menciona, la primera entrega funciona por sí sola.

Jefferson Grieff (Stanley Tucci) es un asesino que le cortó la cabeza a su esposa (Foto: Hartswood Films)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA LA TEMPORADA 2 DE “DESDE DENTRO”?

Todavía no hay una confirmación de una temporada 2 de “Desde dentro”, por lo que es difícil especificar una fecha en la que se estrene. Sin embargo, podemos estimar que haría su debut primero en BBC One y esto demoraría por lo menos un año, para completar todos los procesos de producción.

Cabe mencionar que otras series de Moffat, como “Sherlock”, han llegado a demorar en lanzar una nueva temporada en dos años. Esto es algo que tendríamos que tomar en cuenta para una posible secuela. No se preocupen, que mantendremos la información actualizada ante cualquier novedad de la serie.