Si bien Cristian Rivero es un personaje público que acompaña a la audiencia cada noche en la conducción de Yo Soy, el también actor tiene mucho para contar de su vida cuando finaliza su trabajo frente a cámaras. De esta manera, en #Dilo con Jannina Bejarano confesó que desde que era un niño ha experimentado encuentros paranormales. Además, reveló que tuvo un encuentro muy cercano con la muerte.

¿Es verdad que desde niño veías fantasmas? Le preguntó la conductora del programa de espectáculos de El Comercio, Jannina Bejarano, a Cristian Rivero. La pregunta fue la oportunidad para revelar una escalofriante anécdota vivida en su infancia. “Sentí un aire frío y me empecé a deslizar para atrás”, cuenta Rivero.

“Una vez casi me muero”, fue otra de las sorprendentes revelaciones de Cristian Rivero al ser consultado sobre el momento más difícil que le tocó vivir. Una simple enfermedad se complicó al punto de ocasionarle un paro respiratorio y la necesidad de estar en cuidados intensivos por más de dos meses. “Estuve cinco días en coma” se escucha en el adelanto de la entrevista que será transmitida este viernes al medio día por todas las plataformas digitales de El Comercio.

Por otro lado, su relación de amor con talentosa actriz Gianella Neyra y su rol de padre, no fueron temas ajenos a la entrevista. “Yo quería ser padre soltero. No quería comprometerme nunca”, expresa en el extracto de #Dilo. Y en el divertido juego de #Dilo, Impro en ABC, Rivero asiste donde una bruja recomendada por un gran problema amoroso. “No puedo tomar agua porque a raíz de eso he tenido ya un problema con mis parejas. Soy muy fogoso, ¿me entiende?”, es un adelanto de la hilarante escena.

El programa completo se transmitirá el viernes al medio día en Facebook, Instagram y Youtube

