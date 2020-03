Desde sus inicios en Travesuras del Corazón hasta Netflix: Bruno Ascenzo se confesará en #Dilo

Lleno de ilusión por asumir la dirección de la primera película peruana producida por Netflix, Bruno Ascenzo será el nuevo invitado de #Dilo con Jannina Bejarano. En el programa grabado previo al periodo de cuarentena que vive el país, el actor, guionista y director hablará de cómo consiguió contactarse con la importante plataforma de streaming, sobre la clave para lograr sus metas y la importancia del apoyo de su familia para superar momentos difíciles.

En febrero de este año se dio a conocer una gran noticia, Netflix realizaría sus primeras producciones peruanas: una comedia romántica escrita y dirigida por Bruno Ascenzo y una bioserie sobre Paolo Guerrero. Es así que Ascenzo fue entrevistado por Jannina Bejarano de #Dilo para El Comercio, y contó detalles de las sigilosas negociaciones que hicieron posible el largometraje que protagonizará Stephanie Cayo. “Dejó de ser solo un proyecto que estaba en mi computadora para pasar a ser una realidad. Yo no comí en todo el día”, cuenta. ¿Cómo fue que Bruno logró contactarse con una plataforma tan importante como Netflix para poder presentarles el proyecto? Los detalles serán revelados este viernes a las once de la mañana por todas las plataformas digitales de El Comercio.

Bruno Ascenzo ha venido consiguiendo metas importantes a edades tempranas. En el adelanto del programa, revela uno de los secretos que lo ayudaron a lograrlo: “Mi madre siempre me decía: tú puedes hacer lo que quieras siempre y cuando no te quedes sentado esperando la llamada de alguien”, refiere. También reconoció que sus padres siempre lo apoyaron y también aparecieron en momentos difíciles como cuando se le presentó la oportunidad de actuar en la película peruana Mañana te cuento (2005) que incluía escenas medio desnudo.

Por otro lado, hablará sobre la gran amistad que tiene con el presentador de Cinescape, Bruno Pinasco, quien también fue invitado de #Dilo. Pinasco confesó que Ascenzo fue quien lo animó a contar públicamente su orientación sexual. Bruno no dudó en referirse al tema: “Yo no me considero una mala persona, no me considero una mercancía fallada (…) pero el mundo ve esto como algo malo”, se le oye decir en el adelanto.

En el infaltable juego de #Dilo, Impro en ABC, Bruno actuará como un guionista que acude a una antipática e importante productora internacional, papel que realizará Jannina Bejarano, para convencerla de realizar la película.

Bruno Ascenzo será el nuevo invitado de #Dilo con Jannina Bejarano

El programa completo de #Dilo con Jannina Bejarano se transmitirá este viernes a las 11:00 de la mañana través de Facebook, Instagram y YouTube.