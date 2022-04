Ya no falta casi nada para el estreno de “Supervivientes 2022″, por lo que se viene revelando quiénes participarán en esta competencia extrema que se llevará a cabo en Honduras. A medida que se acercan los días, conoceremos la identidad de todos los concursantes; y aunque aún faltan algunos, el nombre de alguien suena cada vez más fuerte. Nos referimos a Desirée Rodríguez.

De acuerdo con Yotele, la excompetidora de “Gran Hermano 14″ ya habría cerrado un acuerdo con la producción y su participación en el reality está confirmada, por lo que se convertiría en uno de los grandes jales para la siguiente temporada.

Si aún no conoces o sabes poco de esta participante que integrará el programa de Telecinco; a continuación, te lo contamos. Así que presta mucha atención.

Su carisma y manera de decir las cosas han hecho que se gane el cariño del público (Foto: Desirée Rodríguez)

8 DATOS SOBRE DESIRÉE RODRÍGUEZ

Desirée Rodríguez es un rostro conocido en España, donde participó en algunas producciones. Tras haber salido en la pantalla chica, se animó a contar pasajes muy oscuros de su vida.

1. Su paso por “Gran Hermano 14″

Desy Rodríguez saltó a la fama por su participación en “Gran Hermano 14″, en el que quedó como la tercera finalista. Gracias a su presencia en el reality se ganó el cariño del público.

2. Incursiona en la actuación

Desirée Rodríguez fue convocada para integrar el elenco de la serie española “Veneno”, que narra la vida de Cristina Ortiz ‘La Veneno’, en la que dio vida a Paca La Piraña. Contó que para integrar el elenco dejó su trabajo. “Yo estaba trabajando a la vez de auxiliar de geriatría en Sevilla. Me cambiaron y me mandaron a Granada justo antes de la grabación, pedí días libres para grabar y no me los dieron. Por lo tanto, decidí dejar el trabajo para centrarme en la serie”, contó a Jaleos del Corazón de El Español en agosto de 2020.

Daniela Santiago, Desirée Rodríguez y Ester Expósito en "Veneno" (Foto: Atresplayer Premium)

3. Publica un libro

El 19 de febrero de 2019, la sevillana publicó “Mis tacones, mis leyes: cuando la realidad supera a la televisión”, libro con el que busca que entendamos el duro y largo proceso que una persona transgénero debe pasar hasta ver concluido su proceso de reasignación de sexo.

El libro de Desirée Rodríguez, quien sale en la portada (Foto: Amazon)

4. Fue colaboradora en debates

Debido a que se hizo conocida, fue uno de los rostros habituales de la prensa del corazón; no solo ello, también fue colaboradora en debates y programas de Telecinco.

La valenciana se ha caracterizado por no tener miedo a decir lo que piensa (Foto: Desirée Rodríguez / Instagram)

5. Desaparece de la televisión

A pesar de que tuvo una activa muy activa en la pantalla chica, de un momento a otro desapareció de la televisión. Ella contó que había quedado en la ruina y que su familia le había dado la espalda. Y es que luego de que sus padres rehipotecaron su casa de Umbrete para comprarse un piso en Almería, su madre se fue a vivir con otro hombre y la dejó en la ruina junto a su progenitor, quien falleció. Lo peor fue cuando le hicieron renunciar a la parte de su herencia y cambiaron la cerradura de la puerta.

Cuando estuvo en pantallas, ellas se ha mostrado tal cual es (Foto: Desirée Rodríguez / Instagram)

6. Tuvo una infancia muy dura

Pero ese no fue el primer golpe que le dio su familia, pues padeció mucho con ellos desde que era una niña. “Sufría abusos sexuales de mi hermano mayor con esquizofrenia desde los 4 a los 11 años. Mi madre me apuñaló siendo una niña. Me manipuló para que mintiera en el hospital. He vivido miedo en casa desde pequeña: depresión, problemas por mi peso”, contó.

En sus redes sociales comparte imágenes y videos de sus actividades y su paso por la televisión (Foto: Desirée Rodríguez / Instagram)

7. Incursión en la industria de la pornografía

Como Desirée Rodríguez ya no tenía nada de dinero, un día la invitaron a incursionar en la industria de la pornografía. “Surgió un poco el atractivo por hacer porno, que me lo comentó un amigo actor porno gay, Aday Traun, y como yo me vi sin dinero y desesperada; entonces, acepté. Total, que un día me vi grabando ‘Cámbiame’ y a los dos días grabando con una escena porno con Tony Aguilera. Económicamente era eso o meterme a put*”, contó en otra entrevista a Jaleos en agosto de 2018.

La gente le tiene mucho cariño por su forma de ser tan transparente (Foto: Desirée Rodríguez / Instagram)

8. ¿Pareja?

El corazón de Desy Rodríguez ya tiene dueño. Luciano Ortiz es quien ocupa un lugar muy especial en la vida de este personaje. “Yo ya creía que me iba a morir sola y rodeada de gatos. Jamás pensé que sentiría el amor de verdad ya que, como mujer transexual, todo es aún más difícil. Pero Luciano me hace ser mejor persona”, dijo sobre él.

Aquí luce muy enamorada (Foto: Desirée Rodríguez / Instagram)

