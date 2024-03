Si tienes más de 30 años, probablemente uno de los grupos que captó tu atención durante la década de los noventa fue NSYNC, la banda estadounidense de pop que vendió millones de copias en todo el mundo. Esta semana, el exlíder de la boy band protagonizó un emotivo reencuentro con los demás integrantes durante un concierto en Los Ángeles y las imágenes se viralizaron en las redes sociales. Mira aquí las mejores reacciones de los fanáticos.

NSYNC es una banda que marcó época a finales de los 90 e inicios de los 2000. Pese al tiempo transcurrido, los fanáticos de la boy band, que se separó temporalmente en el año 2002 y de manera oficial en el 2007, aún recuerdan sus temas y sueñas con un reencuentro.

De hecho, durante los MTV Video Music Awards 2023, celebrado en septiembre pasado, tuvo una fugaz aparición para presentar el premio al Mejor Video Pop y causó furor entre los presentes, entre ellos la mismísima Taylor Swift, una fan declarada.

Justin Timberlake y el esperado reencuentro con NSYNC

Más allá de su aparición en la cuadragésima edición de los MTV Video Music Awards 2023, los fanáticos de la banda estadounidense se quedaron con las ganas de verlos actuar. La última vez que ofrecieron un espectáculo para su público fue en el 2013, durante los MTV video Music Awards celebrado en Nueva York.

Justin Timberlake y los demás integrantes de NSYNC cantaron un popurrí de canciones, entre ellos “SexyBack”, “Cry me a river”, “Senorita”, “Suit and Tie” y “Rock your Body”.

El último miércoles, sin embargo, Justin Timberlake ofreció un concierto en The Wiltern, Los Ángeles, y reunió de manera sorpresiva a Lance Bass, JC Chasez, Chris Kirkpatrick y Joey Fatone, los demás integrantes de la icónica banda.

Además de interpretar sus éxitos de los 90 “Bye Bye Bye” e “It’s Gonna Be Me”, la banda estrenó la canción “Paradise”, que pertenece al nuevo álbum “Everything I Thought It Was”, de Timberlake.

El encuentro quedó grabado y Justin compartió uno de los clips en su cuenta de Instagram. “One night only. Gracias a mis hermanos de @nsync, @tobenwigwe, y @cocojones por venir anoche. LOS AMO A TODOS”, escribió. “Míranos, estamos justo aquí donde pertenecemos”.

Los fans de NSYNC fueron los más felices con el sorpresivo reencuentro y aquí te comparto las principales reacciones.