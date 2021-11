La actriz Ebru Sahin, reconocida internacionalmente por interpretar a la tierna y noble Reyyan Sadoglu en “Hercai”, está por estrenar una nueva producción otomana llamada “Destan”, donde interpreta a Akkiz, el personaje principal de la historia.

Ebru Sahin regresa a las pantallas transformada en una mujer guerrera de una tribu del siglo IX. La actriz le da vida a Akkız, una valiente y guerrera montañesa que vive en las estepas de Asia Central. Ella se verá envuelta en una trama rodeada de tradición, amor y mentiras, en medio de bellos paisajes.

“Destan” narra una historia épica ambientada en el siglo IX, antes de la conversión de los turcos al islam. Esta nueva serie aspira a ser uno de los grandes éxitos de la temporada, lo que demuestra una vez más que Ebru Sahin sabe elegir bien sus proyectos. A continuación, te contamos más sobre el personaje que interpreta la actriz.

MÁS INFORMACIÓN: La carrera que abandonó Ebru Şahin para convertirse en actriz

La actriz turca Ebru Sahin interpreta a Akkız en “Destan”, la nueva serie de época (Foto: Mehmet Bozdag)

¿QUIÉN ES AKKIZ, EL NUEVO PERSONAJE DE EBRU ŞAHIN EN “DESTAN”?

La actriz turca Ebru Sahin interpreta a Akkız en “Destan”, la nueva serie de época que promete ser uno de los grandes éxitos de la temporada. Esta nueva producción está ambientada en el siglo IX, antes de la conversión de los turcos al islam.

Akkız es una valiente y guerrera montañesa que vive en las estepas de Asia Central. Ella creció huérfana. En la serie épica “Destan” se cuenta el amor épico entre Gök Tegini Batuga y Akkız. Tras dejar atrás su amor, estos dos libran una lucha épica y reescriben el destino de los turcos.

Esta nueva serie de época ofrecerá una trama cargada de acción, drama y amor, hecha en Turquía firmada por Bozdağ Film. Se desconoce si Akkız realmente existió en la historia de Turquía, lo cierto es que el personaje ya está dando de qué hablar.

Akkız es una valiente y guerrera montañesa que vive en las estepas de Asia Central (Foto: Mehmet Bozdag)

En uno de los avances de “Destan”, inspirada en las leyendas de las guerreras turcas, se describe a Akkız (Ebru Şahin) de la siguiente manera: “¡Soy la hija de la montaña, Akkız! Llegué a ser una mano para los que no tienen manos. He llegado a ser el camino para los que no tienen pies. He venido a compensar lo que falta, a liberar al esclavo, a escribir mi epopeya en la montaña hasta el cielo”.

El personaje principal de “Destan” ha llamado la atención del público y la propia Ebru Sahin lo describió así: “Akkız es una persona realmente temeraria y testaruda que no pierde su espíritu de lucha incluso en situaciones difíciles y hará cualquier cosa por el bien de la justicia en la que cree. Por eso creo que la gente aceptará Akkız”, dijo la actriz en rueda de prensa para los medios turcos.

Sobre los motivos que la llevaron a aceptar este papel, Ebru Sahin dijo que iba a tomarse in descanso después de la última serie que grabó pero cuando leyó el guión y vio la solidez de su contenido, se sintió muy convencida de formar parte de este nuevo proyecto.

“Estaba pensando en descansar después de mi proyecto anterior. Pero interpretar a una mujer guerrera era mi sueño, incluso un título que le di en mi primera entrevista. Por eso nunca dije que no cuando llegó la oferta. Después de leer el guión y ver la solidez de sus cimientos, puedo decir que estoy realmente feliz en este momento”, dijo al medio turco Sabah.

“Destan” estrenará su primer episodio el martes 23 de noviembre a través de las pantallas de ATV. Además de Ebru Şahin, también encontramos a los actores Edip Tepeli y Selim Bayraktar como protagonistas de la serie.