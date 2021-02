“Destino: La saga Winx” está basada en la serie animada “Winx Club”, la adaptación live-action tiene lugar en Alfea College, una institución de otro mundo donde las hadas y los especialistas desarrollan sus habilidades. La temporada 1 de la ficción de Netflix terminó con la introducción de Dragon Flame (Llama del dragón, en su traducción al español), una antigua fuente de energía que le permite a Bloom despertar la magia de las hadas latente durante mucho tiempo.

La llama del dragón solo se menciona brevemente en el final de la primera entrega de “Fate: The Winx Saga” (en su idioma original), pero es una parte clave de la historia y el mundo de la caricatura original de “Winx Club”. Si bien no hay garantía de que la nueva adaptación de acción en vivo siga los mismos ritmos que la serie original, parece probable que se inspire en esta a medida que salgan más cosas sobre Dragon Flame.

En solo seis episodios, “Destino: La saga Winx” ya se ha distanciado sustancialmente de la serie animada. Muchos de los personajes principales son los mismos, pero el mundo de las hadas, la naturaleza de la magia y el tono general se han alterado significativamente. Dado lo mucho que cambió “Winx Club”, para muchos fue una sorpresa saber que la Llama del dragón también estaba presente en la serie de Netflix. Al final de la primera temporada, Bloom puede por fin hace crecer sus alas de hada y desata una impresionante demostración de poder de fuego para derrotar a los Quemados que atacan a Alfea. Pero también se revela que estas habilidades nacen de la antigua Llama del dragón.

La serie se estrenó el 22 de enero de 2021 en el gigante del streaming (Foto: Netflix)

LA HISTORIA DE LA LLAMA DEL DRAGÓN

En el mundo de “Fate: The Winx Saga”, no se ha revelado mucho sobre la naturaleza de la Llama del dragón. Rosalind dijo que es una magia muy antigua y que jugó un papel en la creación de los Quemados hace mil años. También reveló que es la raíz de los extraordinarios poderes de Bloom, aunque aún no se ha revelado cómo el protagonista está conectado a una magia tan fuerte.

Sin embargo, Dragon Flame fue una gran parte del “Winx Club”, y es probable que la versión de la serie de Netflix sea muy similar. En la caricatura, la Llama del dragón es un remanente del Gran Dragón, la antigua deidad de la Dimensión Mágica que dio vida a toda la existencia. Después de crear el universo, este hizo su lugar de descanso en el planeta Domino y otorgó una parte de sus habilidades a la familia real en la forma de la Llama del dragón. Lord Darkar, también conocido como el Fénix de las Sombras, una contraparte malvada del Gran Dragón, lideró los ataques contra Domino para robar el poder de la llama, lo que provocó que todo el planeta se congelara y todos sus ciudadanos se convirtieran en piedra.

Se creía que la Llama del dragón se había perdido después de la caída de Domino, pero vivió en Bloom, hija del último Rey y Reina de Domino, quien fue rescatada de la destrucción de su planeta por su hermana mayor, Daphne. En el transcurso de “Winx Club”, Bloom aprende a canalizar ese poder. Ella es constantemente perseguida por las fuerzas del mal con la esperanza de poseer la Llama del dragón y, al final, es capaz de derrotar a Darkar y liberar a su planeta de su prisión congelada.

CÓMO “FATE: THE WINX SAGA” CAMBIA LA LLAMA DEL DRAGÓN

Hasta ahora, es difícil decir qué tan cerca se está apegando “Fate: The Winx Saga” a la versión original de Dragon Flame. Bloom solo ha aprovechado su poder una vez en su breve enfrentamiento con los Quemados, y Rosalind aún tiene que explicar los detalles sobre sus orígenes o su conexión con Bloom. En la caricatura, la Llama del dragón otorga un increíble poder similar al que muestra Bloom en su batalla culminante, pero también le brinda poderosas habilidades curativas, percepción extrasensorial y conciencia situacional, así como el poder de contrarrestar algunos hechizos malignos. Aún no está claro si esas habilidades aparecerán en la serie y si la historia de origen de Dragon Flame será la misma que en la producción original.

Dragon Flame fue una gran parte del “Winx Club”, y es probable que la versión de la serie de Netflix sea muy similar (Foto: Fandom)

CÓMO CONSIGUIÓ BLOOM EL PODER DE LA LLAMA DEL DRAGÓN

En “Winx Club”, Bloom heredó el poder de la Llama del dragón como parte de la familia real de Domino. Esa historia también podría incorporarse a “Destino: La saga Winx” dado que los padres de Bloom aún no se han revelado. Rosalind le dice que fue secuestrada por las Brujas de Sangre de Aster Dale, pero no dice de dónde fue robada Bloom.

Por supuesto, incluso si la serie usa la misma explicación para la conexión de Bloom con la Llama del dragón, aún tendrá que hacer algunos cambios. El Otro Mundo de “Destino: La saga Winx” no tiene todas las dimensiones y planetas diferentes de “Winx Club”, o al menos todavía no los tiene. No se ha mencionado a Domino, y la historia de Aster Dale ya ha sacado mucho de la historia de destrucción de Domino de la serie animada. Sin embargo, con solo unos pocos de los reinos del Otro Mundo habiendo sido revelados, sería simple para la serie de Netflix hacer del planeta uno de los restantes y llevar la misma historia de la caricatura.

LO QUE SIGNIFICA LA LLAMA DEL DRAGÓN PARA EL FUTURO DE BLOOM

En pocas palabras, la conexión de Bloom con la Llama del dragón la convierte en una de las Hadas más importantes del Otro Mundo. Los Quemados atacaron a Alfea debido a su poder, y no serán la única fuerza malévola empeñada en adquirirlo. Numerosos enemigos surgieron en “Winx Club” para intentar robarle la llama, y “Destino: La saga Winx” parece estar estableciendo un nivel similar de peligro para su protagonista.

La conexión de los Quemados con la Llama del dragón y su parecido físico con Lord Darkar de la serie animada podrían estar presagiando un debut de live-action para Shadow Phoenix, que sería una amenaza particularmente peligrosa para Bloom y sus amigos. Y si la historia de Domino se lleva a la versión de Netflix, Bloom podría ser elevada a la realeza de las hadas en el transcurso del programa. Varios de esos detalles dependerán de cómo se explique Dragon Flame en la temporada 2 de “Destino: La saga Winx”.