Creada por Steve Lightfoot y dirigida por Erik Richter, “Detrás de sus ojos” (“Behind Her Eyes” en su idioma original) es una miniserie británica de Netflix que cuenta la historia de Louise Barnsley, una madre soltera que tras conocer a un misterioso hombre y a su esposa, queda atrapada en una peligrosa red de secretos donde nada ni nadie es lo que parece.

David Ferguson no solo es su nuevo jefe también es el esposo de Adele, la mujer que Louise conoció por accidente en la calle y con quien empieza a extraña amistad mientras se convierte en la amante de su marido.

Eve Hewson, Tom Bateman, Simona Brown y Robert Aramayo son los protagonistas de “Detrás de sus ojos”, pero ¿quién es quién en la ficción de suspenso psicológico y dónde viste antes a estos actores de esta serie de Netflix?

EVE HEWSON COMO ADELE FERGUSON

Adele Ferguson está casada con David, pero se siente completamente sola y aislada hasta que conoce a Louise, con quien entabla una extraña amistad. A pesar de todos sus problemas no está dispuesta a renunciar a su esposo.

Eve Hewson es hija del legendario rockero Bono y la activista Ali Hewson. Antes de interpretar a Adele, protagonizó el aclamado drama de BBC One “The Luminaries” y la película biográfica “Tesla” junto a Ethan Hawke.

También apareció como Maid Marian junto a Taron Egerton y Jamie Foxx en “Robin Hood” (2018) y fue parte de “Bridge of Spies” (2015), “This Must Be The Place” y “The Knick” de HBO.

Eve Hewson interpreta a Adele Ferguson en "Detrás de sus ojos" (Foto: Netflix)

TOM BATEMAN COMO DAVID FERGUSON

David Ferguson es el apuesto y misterioso psiquiatra que se involucra con su secretaria, a pesar de estar casado con una mujer que esconde un oscuro secreto. Aunque quiere a Louise existe algo que lo mantiene unido a Adele.

Tom Bateman participó en varias series y películas antes de su rol en “Detrás de sus ojos”, la más recordada es su aparición en la adaptación estelar de “Murder on the Orient Express” junto a Johnny Depp y Michelle Pfeiffer. Volverá a interpretar a Bouc nuevamente en la secuela “Death on the Nile”.

Además, apareció en “Cold Pursuit” con Liam Neeson, “Snatched” con Goldie Hawn y Amy Schumer, “Jekyll and Hyde”, “Beecham House”, “The Honorable Woman”, “Parade’s End” y “The Tunnel”.

Tom Bateman interpreta a David Ferguson en "Detrás de sus ojos" (Foto: Netflix)

SIMONA BROWN COMO LOUISE BARNSLEY

Louise Barnsley es una madre soltera que tiene una vida tranquila y rutinaria hasta se involucra románticamente con el psiquiatra David Ferguson, quien permanece casado con Adele a pesar de tener una extraña relación.

Simona Brown comenzó su carrera actoral la serie “Kiss Me First” de Channel 4 y Netflix, la película de Simon Pegg “Man Up”, “HIM” de ITV, la adaptación de la BBC de “Little Drummer Girl” de John le Carré, “The Night Manager”, “The Casual Vacancy” y el galardonado drama de la BBC “Murdered By My Boyfriend”.

Simona Brown interpreta a Louise Barnsley en "Detrás de sus ojos" (Foto: Netflix)

ROBERT ARAMAYO COMO ROB

Rob conoció a Adele en un hospital psiquiátrico y desde entonces se hicieron muy buenos amigos. El joven adicto a las drogas se siente muy atraído por la vida de Adele y no puede soportar la idea de no ser parte de ella.

Los fans de “Game of Thrones” tal vez recuerdan a Robert Aramayo por interpretar a un joven Ned Stark. El actor inglés también apareció en la serie de Netflix “Mindhunter”, la película “Nocturnal Animals”. Actualmente está filmando la serie de Amazon Prime Video “El señor de los anillos”.