“Detrás de sus ojos” es una serie británica de suspenso psicológico creada por Steve Lightfoot. La serie está basada en la novela epónima de Sarah Pinborough. Explora si realmente podemos descubrir el funcionamiento interno de las personas cercanas a nosotros cuando en realidad es muy poco lo que vemos en el exterior.

La historia se desenvuelve como un thriller que oscila en una búsqueda entre las maquinaciones de la verdad y la mentira. Reflexionando sobre la posibilidad de explorar la conciencia humana, “Detrás de sus ojos” es una serie atractiva que vale la pena ver dentro de todo el catálogo de Netflix.

A pesar de ser una serie adaptada a otro producto original y los creadores han tomado libertad creativa con respecto a cambiar algunas cosas de la serie, los seguidores del libro han encontrado en el programa una gran adaptación gracias a las actuaciones de Eve Hewson, Tom Bateman, Simona Brown y Robert Aramayo.

¿Hasta qué punto llegarías a descubrir una verdad sabiendo que puede tener consecuencias nefastas? La serie intenta responder a esto y crea una narrativa de misterio en capas, aunque sin duda alguna lo más impactante es su final. ¿Cuál es la historia detrás de la creación de este? Aquí te lo contamos.

LA HISTORIA DETRÁS DEL FINAL DE “DETRÁS DE SUS OJOS”

Antes que nada, es necesario comentar que la autora Sarah Pinborough era una maestra de inglés en una escuela secundaria británica al momento de comenzar a escribir sus novelas de terror. En Reino Unido esta temática no era muy popular, por lo que cuando viajó a Las Vegas para casarse, envió una copia de su primer libro “The Hidden” a Leisure Books en Estados Unidos.

Este fue uno de sus primeros éxitos, pero estaba lejos de convertirse en una escritora de renombre. Siguió escribiendo y se dedicó enteramente a escribir novelas, pero no fue sino hasta que escribió aproximadamente 20 libros que consiguió este reconocimiento con “Detrás de sus ojos”, vendiendo casi un millón de copias en el 2017.

“Behind Her Eyes”, por su nombre original, es la historia de Louise, interpretada por Simona Brown, una madre soltera que tiene una aventura de una noche con un hombre en un bar, solo para descubrir que él es su nuevo jefe David, interpretado por Tom Bateman. La nueva amiga de Louise, Adele, también es la esposa de David.

A medida que Louise va conociendo a la pareja, ve que las grietas de su matrimonio se complican y el final es tan sorprendente que muy pocos, por no decir ninguno, se lo espera. Ella recordó en una entrevista con The Guardian que antes de terminar su libro, se reunió con la editora de HarperCollins, quien le dijo que su final no debía ser tan espectacular, pero eso era justo lo que ella pensaba que necesitaba ser.

“Ella dijo: ‘No te preocupes, no tiene que ser brillante’. Lo que obviamente significa que tiene que ser brillante‘”, dice Pinborough. “Yo estaba como, oh Dios mío. Un amigo había muerto esa semana y yo estaba cuidando al perro de alguien, a quien tuve que haber sacrificado. Mi cerebro estaba frito“.

Como se recuerda, “Detrás de sus ojos” termina con Rob negándose a renunciar a esa vida que vio que tenían Adele y su prometido David. Entonces, planea aprovechar lo que su amiga le enseñó sobre los viajes astrales para quedarse con su vida. Rob la convence de que deberían intentar proyectarse astralmente en el cuerpo del otro.

Lo hacen y Rob, en el cuerpo de Adele, le inyecta una sobredosis de heroína a su rival, y arroja el cuerpo a un pozo. Cuando siente que está a punto de perder a David, hace lo mismo con Louise. Aparentemente nadie, excepto su hijo, se da cuenta que Louise ha cambiado. Considerando que David no notó el cambio de Adele y solo pensó que estaba loca, es poco probable que lo haga con su nueva esposa.

“Quería que alcanzara todos los ritmos de un thriller normal. Las pistas tenían que estar ahí“, dice. “Al principio pensé que iba a ser muy fácil de escribir, pero fue bastante difícil. Todo tenía que tener un doble significado, para que nadie pudiera decir que este personaje mintió. Hubiera odiado eso“, finalizó la autora del libro original.

Las reseñas de Amazon dan una idea de la calidad de este final, que van desde cinco estrellas comentando “un final perverso”, hasta una estrella en “una buena historia arruinada por un final absurdo”. Al final, Pinborough sabe que hizo un buen trabajo, por lo que lo único que le queda decirle a quienes no entendieron el final, es que vuelvan a ver la serie o leerlo todo porque las pistas siempre estuvieron allí.