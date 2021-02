Desde los primeros episodios de “Detrás de sus ojos” (“Behind Her Eyes” en su idioma original) queda claro que Adele solo vive para complacer a su esposo y se esfuerza por salvar su matrimonio, pero no es hasta los capítulos finales de la serie británica de Netflix que se revela todo lo que es capaz de hacer por no perder a David Ferguson.

Cuando Louise descubre que Adele utiliza la proyección astral para vigilarla busca respuesta en el pasado de la extraña pareja, así llega a Marianne, la propietaria de un café que David frecuentaba en Brighton. Ella cuenta que al notar al psiquiatra tan afligido por matrimonio le aconsejó divorciarse y desde entonces empezó a recibir amenazas.

En el sexto episodio de “Detrás de sus ojos”, Marianne busca a su gato Charlie, pero lo único que encuentra es la habitación completamente destrozada y la palabra ‘Puta’ pintada en la pared. Aunque por un segundo parece que la esposa celosa utilizó la sangre del animal para escribir dicha palabra al final el minino aparece sano y salvo.

Sin embargo, en la novela del mismo nombre de Sarah Pinborough el gato no tiene la misma suerte, de hecho, hay una segunda víctima felina en la obra original.

En el libro "Detrás de sus ojos", Adele/ Rob asesinó cruelmente al gato de Marianne (Foto: Netflix)

EL GATO DE MARIANNE EN EL LIBRO “DETRÁS DE SUS OJOS”

En la novela de 2017, cuando Marianne llega a su casa no solo encuentra a su mascota inconsciente también se topa con Adele, que el realidad es Rob, trastornada y sosteniendo un cuchillo en la cocina.

Primero Adele/ Rob envenena la comida de Charlie para adormecerlo y luego lo mata pisándole la cabeza con sus tacones altos en presencia de Marianne. Este es el evento que obliga a David a mudarse a Islington.

No obstante, ese no es el único gato que Adele asesina. Cuando los esposos Ferguson deciden empezar una nueva vida adoptan un gato como mascota. Más tarde, Adele/ Rob le cuenta a Louise que su esposo asesinó al animal pisándole el lomo y luego lo enterró en el macizo de flores. Pero la realidad es que fue Rob quien lastimó a ese felino.

Ninguna de estas situaciones fue incluida en “Detrás de sus ojos”, serie creada por Steve Lightfoot y Angela LaManna, y dirigida por Erik Richter-Strand.