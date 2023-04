En 1995, un fantasma adolescente enamoró a todos con su personalidad, aunque la mayor parte de la historia solamente lo vimos como un ente, cerca del final se desvela su rostro, ya que toma una forma humana, al menos por unos minutos. ¿A qué película nos referimos? Obviamente a “Gasparín” (“Casper”, en su idioma original), filme que lanzó a la fama a Devon Sawa, quien toma el papel de aquel espíritu amigable. Debido a que han pasado cerca de tres décadas de su estreno, muchos se preguntan qué fue de la vida del actor, pues varios le han perdido rastro y creen que desapareció de Hollywood.

Tomando en cuenta que tras esa película formó parte de otras producciones más, no fue hasta el año 2000 cuando nuevamente se vuelve un rostro popular con “Destino final”, con el que cautivó a la audiencia. Si tú también buscas conocer qué ha sido de aquel ídolo juvenil, te lo contamos a continuación.

El baile de Kat con Gasparín (convertido en humano), que enamoró a toda una generación (Foto: Amblin Entertainment)

DOS PELÍCULAS MARCARON SU VIDA, PERO LA FAMA LO ABRUMÓ

Para Devon Sawa, haber alcanzado gran reconocimiento por los roles que interpretó en “Gasparín” y “Destino final” - aunque en esta última salió solamente en la primera película, pues en las otras cuatro desapareció -, en lugar de llenarlo de satisfacción, la fama hizo que su vida no fuera plena como hubiera querido para su edad.

Fue así que poco a poco a decidió alejarse de los estudios de rodaje y cada vez tuvo menos participación en las producciones.

Devon Sawa como Alex Browning en "Destino final", película del año 2000, que lo convirtió en un ídolo juvenil (Foto: Zide/Perry Productions)

SE DESCONECTA DE LA ACTUACIÓN POR TRES AÑOS

Decidido a seguir una existencia normal, como cualquier muchacho de su edad, él dejó por completo la actuación entre 2006 y 2009. Se mudó a Canadá, donde su popularidad no era tan grande y pudo hacer una vida tranquila.

Pero ¿cuáles fueron sus razones para dejar todo? Durante la promoción de la película “The Fanatic” (2019), Devon Sawa señaló que no era feliz, pues su mente quería otras cosas, por lo que su fama lo abrumó. “Era más interesante para mí salir y buscar bares o ver qué se hacía esa noche. No era feliz haciendo lo que estaba haciendo”, dijo en entrevista a Inverse.

“Era solo mi edad, creo. No quería ser el chico bonito o como sea que me llamaran. No quería hablar sobre mi comida favorita o dónde fue mi primer beso. Esas cosas no me interesaban”, dijo en diálogo para Vulture.

Una imagen de 2022 que subió el actor a sus redes sociales. En ella aparece con el torso desnudo (Foto: Devon Sawa / Instagram)

RETOMA SU CARRERA COMO ACTOR

En 2010, Sawa retoma su carrera como histrión, algo que poco a poco a seguido con el transcurrir del tiempo. Actuó en la serie televisiva “Nikita” (2010), “A Resurrection” (2013), “Life on the Line”, “The Fanatic” (2019) y “Conspiración e Hollywood” (2022), siendo estas tres últimas quizá las más notables por haber trabajado las dos primeras con John Travolta y la última con Bruce Willis.

En 2021 forma parte de la serie “Chucky” como los gemelos Lucas Wheeler (padre de Jake) y Logan Wheeler (padre de Junior).