Deysi Araujo se sentó en el sillón rojo de “El valor de la verdad” y contó pasajes de su vida que la marcaron desde que era una niña. Aunque no llegó hasta la temida pregunta 21, ella decidió retirarse en la interrogante número 18, llevándose S/15 mil.

"Yo creo que conté mucho de mí y pienso que hasta aquí no más. Ya no quiero seguir contando más detalles ni llorando. Es suficiente con todo lo que he contado”, le dijo a Beto Ortiz antes de retirarse.

Uno de los episodios que narró fue cuando fue abusada sexualmente cuando tenía 11 años por un hombre de 43, en otro momento dijo señaló que fue víctima de violencia por parte de algunas de sus exparejas, incluso del padre de su hijo, quien la agredo estando con 9 meses de embarazo.

Asimismo, dio a conocer que vivió en medio de carencias y cuando llegó a Lima decidió salir adelante ayudando a su mamá y vendiendo desayunos hasta que le llamó la atención del mundo de la televisión.

A continuación, las respuestas que le sacaron más de una lágrima a Deysi Araujo durante su pase por el programa “El valor de la verdad”.

Deysi Araujo contó todo, desde que vino a vivir a Lima, procedente de Cajamarca junto a su madre y hermana menor. (Foto: Instagram)

¿Fuiste violada por tu patrón cuando era menor de edad?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Fue cuando entré a trabajar a un restaurante como ayudante de cocina cuando tenía 12 años. En esa casa trabajaba todo el día y como la señora confiaba en mí me daba las llaves. Un día entro normal y al interior estaba el hijo de la dueña que tenía 43 años. Me asusté y me dijo ‘tranquila’, fui a prender la cocina, me tapó la boca y tumbó. No pedí ayuda porque me amenazó diciéndome que me iba a matar. Me señaló que no hable y si decía algo me moría. Yo no tenía a quién decirlo, no tenía familia ni hermanos ni nadie que me defienda. Luego me vestí, me dolía el cuerpo, llegó la señora y no le mencioné nada”.

¿Te lanzaste de un auto mientras intentaban pegarte camino a Paracas?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Fue hace dos años no recuerdo bien. Él es amigo mío desde chiquillos, como 11 años. Éramos tan amigos que le contaba de la relación que yo tenía y que estaba pasando un mal momento. Una vez le conté que una pareja me agredió y decidí terminar la relación. Como éramos amigos intentamos ser pareja. Yo viajaba a Ica a una presentación con él, pero en el camino le tomé una foto y la subí a Facebook, algo que le molestó. Me quiso agredir, hubo forcejeo y entonces intenté lanzarme del carro, pero no pude porque me agarró el brazo. Lo denuncié y su explicación fue que tenía una exnovia que había terminado hace poco y al ver la imagen se quiso matar. Ya no seguí la denuncia porque me llamó varias veces pidiéndome que desista porque ante todo eran amigos, algo a lo que accedí”.

¿Te acusó tu hermana María de intentar matar a tu padre?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Mi papá falleció. Yo no creo que mi hermana lo haya hecho por odio o querer hacerme daño. Ella cree en la brujería y como estaba enfermo mi padre, pensó que lo mejor era que él debía estar en la sierra y los curandores tenían que atenderlo. A mi papá le habían hecho una resonancia en la cabeza y tenía un tumor, por lo que debía hospitalizarlo. Ella nunca estuvo de acuerdo porque creía que iba a matarlo y vender sus órganos. En el hospital me golpeó. Es duro que tu propia familia te haga eso en un momento difícil. Yo sufría por mi papá y quería el apoyo de todos, pero no se pudo. Era más doloroso porque los doctores habían dicho que no iba a durar mucho tiempo, entonces debíamos estar unidos por su cáncer. No se podía con ella. Cuando murió me dijo que por fin lo matamos”.

¿Te pegó el padre de tu hijo a los nueve meses de embarazo?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Yo estudiaba secretariado y él diseño gráfico en un instituto. Como vivíamos cerca y ambos nos dirigíamos a San Juan de Lurigancho, nos conocimos así. Al mes que estuve con él, la primera vez, salí embarazada. Nadie estaba de acuerdo ni él ni su familia. Su reacción fue normal, pero luego me dijo que no podía tenerlo. Él me dejó a los tres meses de estar gestando. Al final, su familia dijo que se fue a Estados Unidos, pero en realidad estaba en Cajamarca. Yo me la pasé llorando porque en mi mente decía ‘qué le iba a decir a mi hijo de su padre’. Al final cuando tenía 7 meses de embarazo regresó supuestamente para vivir, me dijo para intentarlo y empezamos de nuevo. Sin embargo, en una oportunidad había tomado y enojado cogió una silla para lanzármela, aunque solo me amenazó. No lo corté porque no quería estar sola y que mi hijo naciera en una familia constituida. Incluso a los 9 meses una vez llegó mareado a la casa y como no le gustó lo que había cocinado, me empezó a lanzar puñetes en el brazo. Al final estuvimos un año y 7 meses porque no quería vivir con una persona así”.

La bailarina Deysi Araujo narró que su hermana la acusó de haber matado a su padre por haberlo lleva a un hospital y no a un curandero. (Foto: Instagram)

TODAS LAS PREGUNTAS QUE CONTESTÓ

1. ¿Trabajaste como empleada del hogar desde los 11 años?

Respuesta: Sí (Verdad)

2. ¿Robaste dinero de la caja de la panadería en la que trabajabas?

Respuesta: Sí (Verdad)

3. ¿Fuiste violada por tu patrón cuando era menor de edad?

Respuesta: Sí (Verdad)

4. ¿Dormías en el piso por no tener dinero para comprar una cama?

Respuesta: Sí (Verdad)

5. ¿Escapaste de la casa de tu hermana debido a sus maltratos?

Respuesta: Sí (Verdad)

6. ¿Quisiste suicidarte lanzándote de un tercer piso?

Respuesta: Sí (Verdad)

7. ¿Tuviste un ‘choque y fuga’ con Chiquito Flores?

Respuesta: Sí (Verdad)

8. ¿Piensas que el belga Greg Michel quiso colgarse de tu fama?

Respuesta: Sí (Verdad)

9. ¿Tuviste un ‘affaire’ con Segundo Rosero?

Respuesta: Sí (Verdad)

Nunca sabremo si Deysi Araujo tuvo algo con Manolo Rojas, pues sus amigos aplastaron el botón rojo. (Foto: Instagram)

10. ¿Estuviste con Manolo Rojas?

Tocan el botón rojo

Pregunta de repuesto: ¿Piensas que tu hijo se siente orgulloso de ti?

Respuesta: Sí (Verdad)

11. ¿Sigues visitando a Joshua Ivanoff?

Respuesta: Sí (Verdad)

12. ¿Acompañaste a hombres a cambio de dinero?

Respuesta: Sí (Verdad)

13. ¿Te ofrecieron más de mil dólares a cambio de tomar trago con un admirador?

Respuesta: Sí (Verdad)

14. ¿Fue tu primera experiencia sexual con un mototaxista?

Respuesta: Sí (Verdad)

15. ¿Se burlaban de ti tus compañeras por tu origen?

Respuesta: Sí (Verdad)

16. ¿Te lanzaste de un auto mientras intentaban pegarte camino a Paracas?

Respuesta: Sí (Verdad)

17. ¿Te acusó tu hermana María de intentar matar a tu padre?

Respuesta: Sí (Verdad)

18. ¿Te pegó el padre de tu hijo a los nueve meses de embarazo?

Respuesta: Sí (Verdad)