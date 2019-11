A través de su cuenta oficial de Instagram, Beto Ortiz reveló que la bailarina Deysi Araujo se sentará en el sillón rojo de “El valor de la verdad” para contar detalles pocos conocidos de su vida.

“Si la biografía de Génesis Tapia te pareció dramática, espera a escuchar la historia de vida que @deysiaraujoz tiene para contar”, fue la leyenda con la que la figura de Latina acompañó el video.

“¿Trabajaste como empleada del hogar desde los 11 años? ¿Quisiste suicidarte lanzándote de un tercer piso? ¿Fuiste violada por tu patrón cuando eras menor de edad?”, son algunas de las interrogantes que responderá la exnovia de la Copa América frente a Beto Ortiz.

Según el adelanto, Deysi Araujo contará la terrible experiencia que vivió tras ser ultrajada. “Fui a la cocina a poner una olla grande, él vino, me tapó la boca, me tumbó y... No pedí ayuda porque me amenazó con matarme. Es algo que tal vez no puedo superar hasta el día de hoy”, fueron las palabras de la exvedette.

En otro fragmento de “El valor de la verdad”, se observa a Araujo con lágrimas en los ojos, mencionando: “Nunca lo dije a nadie por miedo. No tenía nadie a quien contarle porque vivía sola no tenía familia, no había nadie que pueda defenderme”.