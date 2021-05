Agatha Christie escribió: “El amor de una madre por su hijo no se parece a nada en el mundo. No conoce ninguna ley, no tiene piedad, fecha todas las cosas y aplasta sin piedad todo lo que se interpone en su camino “. Esta intensa pasión maternal describe con precisión las experiencias de muchas mujeres dentro de la maternidad, y también resuena profundamente con la cultura mexicana en su conjunto.

Lo que nos lleva al Día de la Madre Mexicana, una de las fiestas más importantes y preciadas de México, que cuenta con tantas tradiciones que incluyen fiestas y canciones. Entonces, ¿Cuándo es el Día de la Madre Mexicana? Como ha dicho la locutora de radio Maxine Woodside en su programa: “Para nosotros los mexicanos, primero está la Virgen de Guadalupe y, segundo, está nuestra madre”.

Esto dice mucho, ya que “Nuestra Señora de Guadalupe es la madre espiritual de México, amada y venerada en todo el mundo”. Y dado que las madres son tenidas en tan alta estima, no es de extrañar que el Día de la Madre sea una celebración anual tan significativa. Aunque la vida tiene pruebas y dificultades, recordar el apoyo constante de las madres ayuda a inspirar una gratitud duradera.

Parafraseando a la autora Valeria Luiselli, el mundo nos enseña a callarnos, pero nuestras madres nos enseñan a hablar. El Día de la Madre está lleno de alegría, aprecio, mucha comida y canto. Aquí tenemos todo lo que necesita saber sobre el Día de la Madre en México.

¿POR QUÉ SE CELEBRA EL 10 DE MAYO EL DÍA DE LA MADRE?

En México y muchas partes de América Latina, el Día de la Madre se celebra el 10 de mayo de cada año. (Foto: Vanguardia)

En México, el Día de la Madre siempre se celebra el 10 de mayo a diferencia del Día de la Madre en los EE. UU. Que cae el segundo domingo del mes de mayo. El Día de la Madre en México se celebra de manera colorida. Los niños honran a sus madres y les agradecen sus esfuerzos para educarlas. Según una costumbre en México, los hijos e hijas llegan al hogar familiar en la víspera del Día de la Madre el 9 de mayo.

El reconocimiento del Día de las Madres comenzó en 1922 cuando el periodista Rafael Alducín escribió un artículo en el que abogaba por la celebración del Día de la Madre en todo México. Aunque la práctica ya se había extendido a partes de México, el artículo de Alducín llevó a la observancia generalizada de la festividad, y el 10 de mayo se convirtió en el día de celebración universal en México. En el Día de la Madre, la gente en México envía regalos de flores y tarjetas a sus madres.

El Día de la Madre se celebra en todo el mundo, en más de 50 países, aunque no todos los países lo celebran el mismo día. (Foto: BBVA)

También existe la tradición de dar regalos el Día de la Madre. Mientras que los niños mayores generalmente compran obsequios en la tienda, los más pequeños pueden preparar obsequios hechos a mano para honrar a sus madres. En varias escuelas se organizan funciones del Día de las Madres donde los más pequeños presentan sketches y canciones a sus mamás para expresar su gratitud y amor.

Recientemente apodado “Día de la Madre”, la práctica altamente tradicional de honrar la maternidad tiene sus raíces en la antigüedad. Las sociedades paganas tendían a celebrar a las diosas y los símbolos en lugar de a las madres reales. De hecho, el toque personal y humano del Día de la Madre es un fenómeno relativamente nuevo. Los objetos maternos de adoración iban desde deidades femeninas mitológicas hasta la propia Iglesia cristiana.

Solo en los últimos siglos las celebraciones de la maternidad desarrollaron un enfoque decididamente humano. Uno de los primeros registros históricos de una sociedad que celebraba a una deidad Madre se puede encontrar entre los antiguos egipcios, que celebraban un festival anual para honrar a la diosa Isis. En Roma y Asia Menor, Cibeles era la principal deidad madre más similar a Rea, la madre griega de los dioses.

Si el 10 de mayo cae durante la semana, las escuelas a menudo organizan actividades del Día de la Madre para que los niños puedan cantar canciones a sus madres. (Foto: Enfemenino)

Otras sociedades adoraban deidades similares, incluida Gaia, la diosa de la tierra y Meter Oreie, la madre de la montaña. En muchos aspectos, esta diosa Madre fue representada y celebrada de manera similar en todas las culturas. Una encarnación posterior de una fiesta en honor a la maternidad vino de Europa. Cayó en el cuarto domingo de Cuaresma.

Los primeros cristianos inicialmente usaron el día para honrar a la iglesia en la que fueron bautizados, que conocían como su “Iglesia Madre”. Este lugar de culto estaría decorado con joyas, flores y otras ofrendas. En la década de 1600, un decreto clerical en Inglaterra amplió la celebración para incluir Madres reales, ganándose el nombre de Día de la Madre.