En el marco del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ, que se celebra todos los 28 de junio, Disney presenta una semana de historias especiales que entretienen, conmueven e invitan a reflexionar sobre la tolerancia, el respeto, la valoración de la diversidad y la inclusión de todas las personas.

Desde el lunes 28 y hasta los primeros días de julio, las audiencias disfrutarán en Disney+ y en los canales STAR Channel, FXM y National Geographic de una amplia variedad de películas, documentales y episodios alusivos de sus series favoritas.

Orgullo en Disney+

La plataforma conmemora la fecha con historias para toda su audiencia. Entre los contenidos destacados se encuentran dos cortos alusivos a la celebración: ”Out”, un corto animado de la colección SparkShorts de Pixar que presenta a Greg, un joven con una vida repleta de amor que aprende que no hay nada que necesite esconder. El segundo es ”El princesito”, un corto de la colección de Disney Launchpad que aborda estereotipos fuertemente arraigados en muchas relaciones entre padres e hijos e hijas, invitando a reflexionar en familia.

Disney+ también presenta dos documentales que abordan temas como la representatividad, los estereotipos, y la lucha por la inclusión y la igualdad. En ”La revolución del género”, la reconocida periodista estadounidense Katie Couric examina el rol de la ciencia, la política y la cultura en el tema de género, arrojando luz sobre innumerables historias inéditas de lucha, comprensión, ignorancia y amor, a través de conversaciones con expertos de primera línea y gente común.

”Howard: vida y música”, por su parte, es un retrato íntimo y profundo de la vida y la identidad de Howard Ashman, el brillante compositor detrás de clásicos de Disney como “La Bella y la bestia”, “Aladdín” y “La Sirenita”, fallecido en 1991 a los 40 años por complicaciones de salud vinculadas al VIH.

Desde el 11 de junio, además, está disponible en la plataforma el episodio “El Quinceañero” de ”High School Musical: El Musical: La serie”. En esta entrega especial, los chicos de East High organizan para Carlos la “fiesta de 15” que nunca tuvo.

Más historias

En National Geographic, las conmemoraciones comienzan el lunes 28 y se extienden hasta el jueves 1º de julio, con programación especial todos los días a las 11.50 p.m. El lunes 28 se emite “La revolución del género” y el martes 29 “Transgénero”, un especial que se sumerge en la vida diaria de tres personas transgénero, revelando sus luchas, triunfos, esperanzas y miedos.

El miércoles 30 se emite el episodio “Cuerpos perseguidos” de la serie “Explorer Investigation” donde se analiza la situación de discriminación de la comunidad LGTBIQ en Brasil. El jueves 1 de julio, la programación especial concluye con la emisión de un episodio de la serie “Pecado original” en el que se explora el concepto de “normalidad” en relación al sexo y el género, y cómo ha cambiado a lo largo de los años.

A su vez, el canal rotará en los países de habla hispana de la región, del 28 de junio al 7 de julio, un zócalo interactivo con hechos históricos de la comunidad LGTBIQ, mientras que en Brasil lo hará a través de cinco spots en volumen más alto que lo habitual del canal.

También en STAR

STAR Channel, por su parte, acompaña la celebración de la diversidad y la inclusión con “STAR Pride”, un especial de películas y episodios temáticos de “Los Simpson”. La programación especial del lunes 28 comienza a las 11:30 a.m. con la emisión de cinco episodios de Los Simpson que presentan historias de representatividad y visibilizan personajes LGTBIQ.

A las 2 p.m. se puede ver la película “La guerra de las bodas”, seguida de la multipremiada “Billy Elliot”, y luego “Yo soy Simón”, la historia de un adolescente que debe decirle a su familia y amigos que es gay, mientras se enamora de un compañero anónimo en línea. La programación continúa con otros cinco episodios temáticos de “Los Simpson”, y culmina con la emisión de la película ganadora de cuatro premios Oscar “Bohemian Rhapsody: La historia de Freddie Mercury.”

Lo que trae FXM

En FXM, el Día Internacional del Orgullo se celebra con el “Especial Orgullo”, una colección de películas de ayer y de hoy que abordan temáticas como la representatividad, la discriminación, la legislación y la reivindicación de la comunidad LGTBIQ.

La programación especial comienza a las 2:15 p.m. con “¿Es o no es?”. A continuación, se emite “Salvados, que el cielo los ayude…”, una comedia centrada en los enredos de una chica que queda embarazada de su novio gay. A las 7 p.m. llega “¿Reinas o reyes?”, la icónica película de 1995 acerca de un trío de Drag Queens que, camino a Hollywood, queda varado en un pequeño pueblo. Sigue “La jaula de los pájaros” y a las 11 p.m. se emite “El club de los desahuciados”, un especial de FXM cierra con la emisión de “Marcha por la igualdad” y ”Tentación peligrosa”.

Compromiso sostenido

En Latinoamérica a través de la colección Rainbow de Disney se realizará una donación a las filiales regionales de It Gets Better, una red de organizaciones sin fines de lucro que busca inspirar, acompañar y contener a jóvenes LGTBIQ, principalmente a través del storytelling (la narración de historias), la educación y el apoyo a la salud mental.

Con la donación, It Gets Better desarrollará un proyecto educativo para concientizar acerca de la diversidad en la comunidad LGTBIQ mediante la creación de una plataforma digital que contará con diversos contenidos multimedia de interés, pensada para personas que forman parte de este colectivo, familias y profesionales de la educación.

También se harán charlas abiertas en las que se compartirán historias de personas del colectivo, con ángulos específicos de temas de interés, al tiempo que se crearán guías explicativas elaboradas por educadores para familias y docentes. Para conocer más sobre esta iniciativa, se puede ingresar aquí.

Las conmemoraciones del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ podrán seguirse en las cuentas de Disney en Twitter, Facebook e Instagram, donde las audiencias pueden sumarse con el hashtag #DisneyPride. En esta última red social, además, pueden acceder a un nuevo filtro alusivo.

