Casi nadie se ha salvado de la crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19, ni siquiera los actores del cine y la televisión en los países con una industria audiovisual desarrollada.

Más de una conocida figura del espectáculo ha tenido que realizar alguna otra actividad para encontrar sostén en estos tiempos difíciles. Algunos hasta han tenido que solicitar ayuda a organizaciones benéficas como en el caso de la actriz Diana Golden, recordada por su participación en dramas como “El bienamado” y “Por ella soy Eva”.

Al igual que millones de otras personas, Golden se quedó sin trabajo y por necesidad ha tenido que solicitar despensas de las organizaciones que están entregando estos víveres gratuitamente en Ciudad de México. Sin embargo, por tratarse de una figura pública, las críticas no tardaron en lloverle.

LAS EXPLICACIONES DE DIANA GOLDEN

Más de una persona no cree que Golden necesite tanto de este soporte como sí otras personas, aunque ella, sin ninguna vergüenza, ha recurrido a un conocido dicho popular para contestar a sus detractores.

“Pena: robar y que te cachen”, expresó la actriz de 54 años.

El domingo 28 de junio, en conversación con “Fórmula dominical con Flor Rubio”, Golden incluso dijo que “es deliciosa la comida” repartida por estos grupos para los más afectados por la pandemia.

“Tengo 4 meses sin trabajar como todos los actores (...) No solo de pan vive el hombre”, manifestó la también exesposa de Alfredo Adame.

Diana Golden sostuvo que no trabajó durante cuatro meses por la pandemia del coronavirus (Foto: Instagram)

Golden, nacida en Colombia pero mexicana de corazón, reconoció que recibe apoyo por parte de su familia, pero que no le alcanza para cubrir su día a día en uno de los países más castigados por el coronavirus.

“Sí me ha ayudado mi familia, pero también mi sobrina perdió su trabajo en Miami. Menos mal que allá sí tienen seguro de desempleo”, dijo la actriz.

“El que me critique, que me lo dé (la ayuda). No es malo pedir ayuda”, agregó.

Golden grabó recientemente un episodio de “Como dice el dicho”, de Televisa, y por este trabajo espera recibir un ingreso que le permita sobrellevar mejor la pandemia.

“De pena murió un burro en Cartagena (...) ¿Por qué voy a sentir pena de tener necesidad y de que nuestras asociaciones nos ayuden?”, finalizó.

El más reciente proyecto de Diana Golden en televisión ha sido “Médicos, línea de vida”, que Univision estrenará el próximo 14 de julio en Estados Unidos.

Diana Golden fue vista recientemente en la telenovela "Médicos, línea de vida", de Televisa (Foto: Instagram)

EL DATO DEL CORONAVIRUS EN MÉXICO

Hasta el martes 30 de junio, México había reportado más de 220.000 casos de contagio del COVID-19 y más de 27.000 muertes.

