La madrugada del 5 de agosto de 2022 se apagó la vida de Diego Bertie tras caer desde el piso 14 del edificio donde vivía, ubicado en el distrito limeño de Miraflores. La noticia dejó consternados a quienes conocieron al cantante y actor peruano, por lo que el mundo del entretenimiento nacional está de luto.

Después de la trágica noticia, su manager dio a conocer que él se encontraba aislado en su departamento al haber presentado síntomas del COVID-19, que lo llevaron a cancelar sus presentaciones; al tiempo de destacar la calidad de persona que era. “Diego es un ángel viviendo entre nosotros, lo digo porque es el tipo más noble con el que me toca trabajar”, manifestó en diálogo con América Televisión.

Los mensajes de condolencias por parte de sus compañeros de escenario y estudios de grabación, amigos, familiares y la gente que lo seguía, rápidamente inundaron las redes sociales.

Debido al enorme vacío que deja el talentoso artista, te damos a conocer 10 cosas que quizá desconocías de él; así que presta mucha atención.

El actor y cantante nació en Lima el 2 de noviembre de 1967 (Foto: Diego Bertie / Instagram)

1. ESTUDIÓ ADMINISTRACIÓN Y PSICOLOGÍA

Antes de conquistar al público con su talento, Diego Bertie estudió Administración en la Universidad del Pacífico, donde formó, junto a sus compañeros de facultad, el grupo de pop rock Imágenes. Él abandonó sus estudios para estudiar otra carrera: Psicología en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

2. FUE TELONERO DE LOS HOMBRES G

En octubre de 1987, la exitosa banda musical española Hombres G arribó a Lima para presentarse en el Coliseo San Agustín, siendo la agrupación Imágenes su telonera. El show fue inolvidable.

Tras haber vuelto a la música se había mostrado muy entusiasmado (Foto: Diego Bertie / Instagram)

3. DEBUTA EN UN VIDEOCLIP

El año 1988, Diego Bertie participó en un videoclip entonando la canción “Más humano”. En él se ve a un joven actor debutando en este tipo de producciones audiovisuales. El material pertenece a la Universidad de Lima.

Un joven Diego Bertie en su primer videoclip (Foto; América TV)

4. GRABÓ UNA TELENOVELA EN AREQUIPA

Protagonizó la telenovela peruana “Canela” (1995) junto a la venezolana Astrid Gruber. La historia se desarrolla por completo en la ciudad de Arequipa. En dicha producción, Bertie interpreta a Adrián Elguera.

En abril de 1986, él inició su carrera artística como cantante (Foto: Diego Bertie / Instagram)

5. UNA CARRERA ACTORAL EN EL EXTRANJERO

En 2000, protagoniza la telenovela venezolana “Amantes de luna llena” (2000) junto a Ruddy Rodríguez.

En 2002, estelariza con Itatí Cantoral la novela “Vale todo” de Rede Globo y Telemundo.

En 2005, participa en la película boliviana “Los Andes no creen en Dios”.

En 2006, protagonizó la telenovela colombiana “La ex”, otra vez junto a Ruddy Rodríguez. E

En 2007, estuvo en un episodio de “Tiempo final”, una serie de televisión producida por Fox Internacional Channels en coproducción con Fox Telecolombia para Fox Channel y FX. El capítulo en el que estuvo se llamó “La última cena” junto a Ivonne Montero.

En 2008, participó en la versión latina estadounidense de “Amas de casa desesperadas” al lado de Lorna Paz.

En 2009, coprotagonizó la telenovela “Bermúdez” producida y emitida por Caracol Televisión.

Era hijo de Jaime Bertie Espejo y Enriqueta Brignardello Belmont (Foto: Diego Bertie / Instagram)

6. ROMANCES POCO CONOCIDOS

Bertie tuvo romances con personajes del medio. Una de ellas fue la dalina de Nubeluz Mónica Santa María y otro con la conductora y actriz Katya Condos, con quien mantiene una gran amistad; incluso fue invitado al matrimonio que tuvo esta última con Federico Salazar.

7. LA VOZ QUE IDENTIFICA RADIO LA INOLVIDABLE

El 11 de marzo de 2022, Diego Bertie estuvo en Radio La Inolvidable, donde dio a conocer que era la voz oficial de la emisora, algo que sorprendió a miles de personas.

A través de la cuenta de Facebook de dicho medio musical, el actor repitió lo muchas veces hemos oído: “Radio La Inolvidable, tus mejores recuerdos”.

8. PADRE DE DOS HIJOS

El galán peruano se casó en 1997 con Viviana Monge y en 1999 nació su única hija Aíssa. El año 2004, ambos decidieron divorciarse por motivos que se desconocen. Pese a la separación, él mantuvo una buena relación con su exesposa, tanto así que el hijo que tuvo ella con su otra pareja también lo considera suyo.

“Me enamoré de una mujer con la que tengo dos hijos. Mi hija, de 22 años, y tengo un hijo que no es mío, no es mi sangre. Es un niño especial, él me ama y yo lo amo como si fuera mi hijo. Ese es el tipo de relación que yo tengo”, dijo a Magalay Medina.

El artista junto a quien considera su hijo (Foto: Diego Bertie / Instagram)

9. SOBRE SU ROMANCE CON JAIME BAYLY

La carrera actoral y musical de Diego Bertie estaba en ascenso, pero en 1994 tras la publicación del libro “No se lo digas a nadie”, de Jaime Bayly, quien relató el amorío que tuvo a inicios de la década de los 90 con él, todos comenzaron a centrarse en su orientación sexual, dejando de lado sus magníficas interpretaciones.

Después de más de 25 años, en mayo de 2022, el actor contó en el programa de Magaly Medina que sí había tenido un romance con el periodista y por qué nunca dijo públicamente que era gay. “Nunca tuve la necesidad de hablarlo porque lo tenía muy claro yo, mi hija sabe que soy gay desde que tenía seis añitos (…). Yo nunca he tenido un rollo, pero nadie me puede decir ‘Oye, sal del clóset’, yo salgo del clóset cuando me da la gana (…). Mi relación con Jaime nunca fue una relación, fue un intento de él de acercarse a mí y en ese intento hubo mucha manipulación, mucho daño, mucha traición, se portó mal, no fue una actitud de amor”, señaló.

Una imagen del artista cuando era más joven (Foto: Diego Bertie / Instagram)

10. NO TENÍA REDES SOCIALES

Bertie contó que a pesar de que los tiempos habían cambiado, él no estaba interesado en el avance de la tecnología y menos tener redes sociales porque no los consideraba necesarios. Sin embargo, el 11 de junio de 2021, decidió crear su cuenta de Instagram.

“No tenía redes sociales. Me sirvió para valorar y poder leer qué le gusta a la gente. Descubrí que tengo fans en diversas partes del mundo que no hubiera imaginado, son de Italia y España, y están al tanto de todo”, manifestó en una entrevista para el canal de YouTube “La Linares”, de Verónica Linares, que se emitió un día antes de su fallecimiento, el 4 de agosto.