Diego Cadavid ha sabido ganarse el desprecio como el villano Iván Vallejo en “Café con aroma de mujer” y la admiración de los fanáticos de la telenovela por el gran personaje que interpreta. Sin embargo, además de actor, también tiene dos profesiones que pocas personas conocen.

El actor dejó en claro su talento desde su primera aparición en el remake de la clásica telenovela colombiana de 1994 al dar vida a Iván Vallejo, el ambicioso antagonista que buscará frustrar la unión de la Gaviota (Laura Londoño) y Sebastián (William Levy).

Incluso, tras la emisión de la telenovela, que también llegó a Netflix, la fama de Cadavid creció aún más, por lo que muchos fanáticos se interesaron en el talentoso artista y sus actividades, revelándose que, además de actor, tiene dos profesiones adicionales.

¿CUÁLES SON LOS OTROS TALENTOS DE DIEGO CADAVID?

Cuando no actúa, el actor colombiano de 43 años se desempeña en otras actividades integradas en el mundo artístico, las cuales les permiten destacar lejos de las cámaras de televisión.

Cadavid tiene pasión, además de por la actuación, por la fotografía y la música, las cuales ha compartido en sus redes sociales y que lo convierten en un artista total.

Diego Cadavid interpreta al temido Iván Vallejos en "Café con aroma de mujer" (Foto: David Cadavid / Instagram)

Diego Cadavid y la fotografía

En 2015, el actor conversó con Vanguardia, donde reveló sus otras dos pasiones. Sobre la fotografía, aseguró que es un gusto que tiene desde muy pequeño y que aún mantiene, pero que considera complicada, por lo que optó por la actuación.

“Yo estudié fotografía cuando niño porque mi papá nos metió a estudiarla a mi hermano y a mí porque era algo que nos llamaba la atención. Mi familia sabe bastante del tema, pero me di cuenta que es una profesión difícil porque a veces hay trabajo como a veces no. Entonces ahí me di cuenta que debía irme por otro camino”, indicó.

La música de Diego Cadavid

Si bien la fotografía lo acercó al arte, de acuerdo con el actor, fue la música lo que lo llevó a la actuación y definió cuál sería su vocación.

Cadavid confesó que desde los 12 años toca la batería y, un año después, inició un curso de música, naciendo allí su sueño de dedicarse a este arte. Sin embargo, tras ver la oportunidades en la actuación, se dedicó a esto último.

Incluso, el actor que dio vida a “Román” en “Yo soy Betty, la fea” es parte de una exitosa banda de rock llamada The Mills, con la que ha lanzado cuatro álbumes de estudio y realizado varias giras por Latinoamérica.

MÁS INFORMACIÓN Diego Cadavid, nominado a Mejor actor antagónico en los Premios India Catalina 2022

Como baterista independiente, ha colaborado con artistas, como Ricky Martin y Sebastián Yatra, a este último dirigiendo su video “Para olvidar”, y planea incursionar tocando la guitarra y el bajo.

Además, su pasión por la música no se detuvo ahí, sino que actualmente conforma un dúo de música electrónica con Dann Visbal, llamado Bautté.

¿Cuál es la profesión favorita de Diego Cadavid?

Si bien ha tenido éxitos en los tres campos donde ha decidido incursionar, el colombiano no se ha inclinado por una como su favorita, tal como lo reveló años atrás en una entrevista.

“La verdad siempre me niego a esa pregunta porque todas tienen sus cosas muy buenas y malas. Las tres las disfruto y quisiera hacerlas durante toda mi vida, aunque para mi cada profesión tiene su momento, por eso termino un proyecto y cojo otro hasta cansarme”, admitió.

Además, reveló que para evitar saturarse de una en especial, intenta llevar las tres por separado, dándole la misma atención a cada una. “El secreto está en que le dedico el tiempo y el espacio a cada cosa”, aseguró.