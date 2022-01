“Café con aroma de mujer” es una de las producciones colombianas más exitosas del último año. La ficción está basada en la telenovela homónima de 1994 creada por Fernando Gaitán y cuenta con un reconocido elenco de actores entre los que destacan Diego Cadavid y Laura Archbold.

La serie sigue la historia de Sebastián Vallejo (William Levy) y Gaviota (Laura Londoño), una pareja que vive un tórrido romance a pesar de pertenecer a clases sociales totalmente distintas y de tener en contra a Lucía Sanclemente (Carmen Villalobos).

Cadavid y Laura interpretan a los hermanos Iván y Paula Vallejo, quienes junto a su madre (Luces Velásquez) se oponen al noviazgo de su hermano Sebastián y la recolectora de café. Las estrellas colombianas conforman una de las duplas más molestas de la novela, pero fuera de está solo emanan puro amor.

DIEGO CADAVID Y LAURA ARCHBOLD

La pareja comenzó su relación varios años antes de iniciar las grabaciones de “Café con aroma de mujer”. Fue en 2015 que dieron a conocer su noviazgo y hasta la fecha se mantienen unidos y enamorados, tal como expresan sus redes sociales, donde comparten imágenes con románticas dedicatorias que demuestran lo sana y sólida que es su unión.

“Mi Diego, mi amor, mi compañero de vida, risas, juegos y espectáculos. Me enseñaste que para acompañar no siempre es necesario hablar, que basta con estar, con abrazar. Y tus abrazos si que me reinician. Salud por las habladas pero sobretodo por los silencios cómodos”, escribió la joven a su novio el día de su cumpleaños.

Por su parte, el nacido en Medellín también grita a los cuatro vientos lo orgulloso que está de ella y lo mucho que la ama: “Feliz vida negrita bella! Gracias por cada segundo de amor puro, por las conversaciones profundas y los abrazos eternos de los qué encalambran el brazo! Gracias por enseñarnos, a los que te amamos, a apreciar la vida de esa forma tan particular. Salud y vida para ti, amiga eterna de mi alma! Te amo con toda mi pez!”.

¿QUIÉN ES DIEGO CADAVID?

Diego Andrés Cadavid Chica nació en Medellín el 8 de diciembre de 1978. Actualmente, continúa en el mundo de la actuación, pero desarrolla a la vez sus otras pasiones: la fotografía y la música.

Las últimas producciones televisivas en las que estuvo son: “El general Naranjo” (2019), “Señora Acero” (2018-2019), “Nicky Jam: El ganador” (2018), “Ingobernable” (2017), “Contra el tiempo” (2016), “La ronca de oro” (2014), “5 viudas sueltas” (2013-2014), entre otras.

El actor también incursionó en el cine en las películas: “El empantanado” (2016), “La lectora” (2012), “El Cartel de los Sapos” (2011), etc.

Debido a sus destacadas actuaciones obtuvo diversos reconocimientos. Entre ellos están: Mejor Actor Protagónico de Telenovela con “5 viudas sueltas” y Mejor actor Protagónico con “La Saga, negocio de familia”, ambos en los Premios India Catalina.

Asimismo, ganó tres veces en los Premios TVyNovelas y dos galardones en los Premios Talento Caracol.

Cadavid, de 41 años, conmocionó a su público al revelar que sufría de depresión, pero pudo superarlo; por lo que entendió que debía cuidar su estado físico y emocional, implementando la meditación en su rutina, publicó el portal El Salvador.

Ahora es muy constante en sus redes sociales donde publica todo lo que realiza, además de lucir su trabajada figura.

Diego Cadavid le dedica bastante tiempo a la música, otra de las pasiones que tiene (Foto: Diego Cadavid / Instagram)

¿QUIÉN ES LAURA ARCHBOLD?

Nacida el 28 de septiembre de 1989 en Isla de San Andrés, Colombia, Laura Archbold es una de las actrices y modelos colombianas más populares del momento. Desde muy joven incursionó en el modelaje y en 2012 se coronó como señorita San Andrés, lo que le otorgó una vitrina para dar a conocer su imagen a nivel nacional.

Fue así como se convirtió en presentadora de la sección de entretenimiento de ‘CM&’ y llegó a protagonizar los videoclips de ‘Ay Vamos’ de J Balvin y ‘Como le gusta a tu cuerpo’ de Carlos Vives ft. Michel Teló. Trabajar frente a las cámaras le gustó, por ello decidió embarcarse en el mundo de la interpretación. De esta forma, ha participado en novelas colombianas como “Niche”, “La niña” y finalmente, “Café con aroma de mujer”. Así mismo, fue parte del elenco de la serie estadounidense ‘Imposters’ y ‘Malcriados’.