“El valor de la verdad”: Diego Chávarri contó que tuvo 'affaire' con integrante de “Esto es guerra” | VIDEO

El exfutbolista Diego Chávarri fue el quinto invitado de Beto Ortiz en El valor de la verdad y, entre todas sus revelaciones, confirmó que tuvo un affaire con la integrante de “Esto es guerra”, Macarena Vélez.

El popular ‘Diablito’ aseguró que no se entrometió en la relación que la ‘retadora’ mantiene con Said Palao, sino que todo sucedió cuando ellos estaban peleados o habían terminado su romance.

“No lo partí (a Said Palao). Macarena tiene una relación con él desde hace muchos años, creo que tres. Trabajé con Said en el mismo programa, pero no compartíamos. Con Macarena trabajábamos juntos en el programa. No sé si venía con problemas con Said o sí había terminado con él”, contó Diego Chávarri en el sillón rojo.

“Me gusta como es como persona, es guerrera y trabajadora. Ella había terminado una relación o estaba en problemas. Día a día, en el programa, se iba creando algo y teníamos más cercanía. Nos jugábamos, bromeábamos todo el programa y reíamos, hasta la gente de producción pensaba que tenía algo con ella… Llega un momento cuando ella termina su relación y empezamos a acercarnos más. Hemos pasado bastante tiempo, nos regresábamos juntos en su carro y pasó”, agregó.



El exfutbolista y exchico reality Diego Chávarri actualmente se encuentra alejado del ojo público, sin embargo, eso no ha sido impedimento para que cuente su verdad en el polémico programa conducido por Beto Ortiz.

Recordemos que “El valor de la verdad” otorga 50 mil soles a quien responda con la verdad 21 preguntas seleccionadas por la producción, luego que el participante respondiera cerca de 50 interrogantes ante un polígrafo.

En la presente temporada de “El valor de la verdad”, quienes se han sentado en el sillón rojo son Poly Ávila, Nicola Porcella, Angie Jibaja y Alexandra ‘La Chama’ Méndez.