“El valor de la verdad”: Diego Chávarri negó que le fue infiel a Melissa Klug | VIDEO

Diego Chávarri fue el quinto invitado de Beto Ortiz en el programa El valor de la verdad y, entre todas sus confesiones, el popular ‘Diablito’ reveló que nunca le fue infiel a su expareja Melissa Klug.

El exfutbolista dijo que no considera algo prudente engañar a sus parejas, y que Melissa Klug fue la relación más importante que tuvo; por lo tanto, no tendría sentido haberla engañado.

“No es aburrida la fidelidad, creo que sería más aburrida la infidelidad, ‘trampear’ a cada rato. A mí me aburriría engañar a mi pareja siempre. No he tenido muchas relaciones en mi vida, solo 2 o 3 y a ninguna le he sacado la vuelta. Melissa Klug fue la más importante para mí”, manifestó Diego Chávarri.

“Para qué estar con alguien para hacerle pasar un mal rato no me gusta. A Katty (García) no la engañé, Shirley (Arica) no fue mi enamorada y a Melissa Klug nunca la engañé”, agregó el ex integrante de “Esto es guerra”.

El exfutbolista y exchico reality Diego Chávarri actualmente se encuentra alejado del ojo público, sin embargo, eso no ha sido impedimento para que cuente su verdad en el polémico programa conducido por Beto Ortiz.

Recordemos que “El valor de la verdad” otorga 50 mil soles a quien responda con la verdad 21 preguntas seleccionadas por la producción, luego que el participante respondiera cerca de 50 interrogantes ante un polígrafo.

