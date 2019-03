“El valor de la verdad”: Diego Chávarri reveló que tuvo ‘encuentro’ con Andrea San Martín | VIDEO

En su reciente presentación en El valor de la verdad, el polémico ex futbolista Diego Chávarri fue el que se sentó en el sillón rojo y reveló que tuvo un romance con la modelo Andrea San Martín.

"Hemos ido a comer, hemos ido a conciertos, yo he ido a su casa a visitarla y normal. Compartíamos y salíamos. No fue mi enamorada… la frecuenté, salí un tiempo con ella, quizás unos meses. La considero muy buena persona. No lo veo como un choque y fuga”, contó Diego Chávarri en el programa conducido por Beto Ortiz.

“La pasábamos bien juntos, por eso que siempre quedábamos para vernos. Es alguien a quien siempre la he considerado y le tengo bastante cariño… Éramos amigos, si se daba (la oportunidad de pasar la noche juntos) no teníamos problemas en que pasara. Esto fue después de (terminar su relación con) Melissa (Klug)”, agregó.

Diego Chávarri estuvo acompañado de sus amigos Paulo La Rosa, Piero Richi y Sebastián Barbadillo, quienes lo acompañaron y aconsejaron durante la transmisión del programa.

El exfutbolista y exchico reality Diego Chávarri actualmente se encuentra alejado del ojo público, sin embargo, eso no ha sido impedimento para que cuente su verdad en el polémico programa conducido por Beto Ortiz.

Recordemos que “El valor de la verdad” otorga 50 mil soles a quien responda con la verdad 21 preguntas seleccionadas por la producción, luego que el participante respondiera cerca de 50 interrogantes ante un polígrafo.

En la presente temporada de “El valor de la verdad”, quienes se han sentado en el sillón rojo son Poly Ávila, Nicola Porcella, Angie Jibaja y Alexandra ‘La Chama’ Méndez.