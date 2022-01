Con 70 años de edad, el cantante argentino Diego Verdaguer falleció por unas complicaciones a causa de la COVID-19, dejando un gran legado musical y también alguna que otra polémica a lo largo de su carrera debido a sus acciones y al tipo de declaraciones que dio, tal y como lo hizo al hablar de la actriz Salma Hayek.

Miguel Atilio Boccadoro Hernández —nombre verdadero de Verdaguer— contó hace algunos años que conoció a la actriz mexicana que hoy triunfa en Estados Unidos. Con sus palabras dio a entender que se volvió en su amor platónico y que estaba perdiendo la cabeza por ella hasta que decidió frenar esos sentimientos.

Todo esto causó mucha polémica en su momento, teniendo en cuenta que estaba casado con la también cantante Amanda Miguel desde el año 1975.

Diego Verdaguer se casó con su compatriota, la también cantante Amanda Miguel. (Foto: Diego Verdaguer/ Instagram)

¿CÓMO SE CONOCIERON DIEGO VERDAGUER Y SALMA HAYEK?

El argentino nacionalizado mexicano reconoció que conoció a la artista en un elevador de forma inesperada, quedando él totalmente impactado por su belleza, al extremo de que sintió que se podía desmayar.

“La primera vez que la vi fue en un elevador en Puerto Rico. Se abrió la puerta y casi me desmayo. Luego, la vi en una teletón en la ciudad de Los ángeles y desde allí empezó una amistad muy bonita, nos hablamos muchos y le compuse unas canciones, tenía una voz hermosa”, aseguró él para “Venga la alegría”.

¿DIEGO VERDAGUER SE ENAMORÓ DE ELLA?

En un momento de la entrevista, el artista sudamericano indicó que estuvo enamorándose de Salma Hayerk, pero ambos no estaban en el momento adecuado, así que decidió controlar esos sentimientos que habían empezado a florecer dentro de él.

“Es una mujer divina. Yo podría, quizá, construir un sueño con ella si me hubiera abierto la puerta de su corazón, pero yo tampoco estaba dispuesto porque tenía una vida. Me miré al espejo y me dije que me estaba enamorando y que debía calmarme”, sostuvo.

VERDAGUER LE FUE INFIEL A AMANDA MIGUEL

Durante una entrevista en el programa “El minuto que cambió mi destino”, Diego Verdaguer reconoció que tuvo algunos romances durante su matrimonio, pero también aseguró que su esposa, Amanda Miguel, se enteró de ellos porque se los contó.

“En algún momento sí fui un poco digamos, indolente de la severidad y la responsabilidad que significa la pareja. Exactamente, no fui infiel con el alma ni con el corazón, pero sí con el cuerpo alguna vez. Fue algo que manejamos inteligentemente, en su momento hace muchos años, muchos. Y mi mujer es una brava, es una mujer muy brava, es una mujer que sabe lo que quiere y valora mucho a la persona que yo soy”, fueron algunas de sus palabras.

Al ser preguntado sobre la supuesta relación que tuvo son Salma Hayek, dijo que no, pero admitió que salieron unas cuantas veces y que se besaron.