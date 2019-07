Britney Spears: esta es la dieta que siguió "la princesa del pop" para bajar de peso

Britney Spears es una de las cantantes más famosa del mundo y por esta razón, todo lo que haga siempre será noticia. Esta vez, sorprendió a sus seguidores con una importante información sobre su alimentación para bajar de peso y combatir el estrés y asma que padece desde hace muchos años.



La “princesa del pop” publicó en su cuenta de Instagram un breve video y una tabla nutricional que ha seguido al pie de la letra para eliminar esos kilos de más y ha conseguido resultados positivos.



¿Cuál es la dieta que siguió Britney Spears para bajar de peso?

Britney Spears muestra a través de Instagram la rutina de ejercicios que sigue a diarios para lograr conseguir su peso ideal.



“Acabo de perder las 4 libras que quería perder desde hace tiempo y estas son las frutas y verduras que como para mantener (el peso)”, dice en el video.



Después del clip, aparece la tabla nutricional con los alimentos que sugiere consumir Britney en las que se encuentran frutas y verduras.



También comentó que tenía la vista cansada, estrés, asma y dolores de cabeza recurrente, así que la tabla de alimentación la ayudado muchísimo lidiar con sus problemas de salud y aseguró que también es beneficioso para los niños.



Es importante informar que Britney Spears no ha hablado sobre el origen de esta tabla y no se sabe si se la ha recomendado algún doctor, naturópata o experto en dietética o es obra suya, pero está claro que ha quedado contentísima con el resultado y no duda en presumir los abdominales de acero con los que se hizo famosa hace ya 20 años.