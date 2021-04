“Dime cuando tú”, la nueva película mexicana es un filme de comedia que llegó a Netflix el pasado 21 de abril con el objetivo de ganarse a la audiencia con su historia de buen humor, siguiendo la línea de buenas tramas en conjunto con la serie “Madre solo hay dos” y “¿Quién mató a Sara?”, serie la cual ha logrado entrar en el top de la plataforma de streaming en varios países.

El director de esta película es Gerardo Gatica, ha trabajado también en el puesto de productor en “Ya no estoy aquí”, siendo él quien escribió el guío de “Dime cuando tú”. Esta comedia con historia tan peculiar esta protagonizada por Jesús Zavala, Ximena Romo y Verónica Castro.

Verónica Castro en esta oportunidad nos entrega un personaje característico y fácil de recordar, la abuela Inés, viuda de Pepe que es interpretado por José Carlos Ruiz. Quienes fueron los que se hicieron cargo de su nieto por la muerte de sus padres. El abuelo Pepe es quien le deja a Will una lista de lugares que le hubiese gustado conocer.

Luego Will conoce a Dani, personaje a la que da vida Ximena Romo. Dani es una joven que aspira a ser actriz, Will se interesará por ella desde el ámbito romántico pero tendrá que lidiar con el desinterés que ella tiene hacia él. Enmarca la historia de amor en que comienza como un amor no correspondido.

HISTORIA DE “DIME CUANDO TÚ”

“Dime cuando tú” es un drama romántico que gira en torno a un joven adicto al trabajo, Will, que vive una vida predecible muy monótona en Los Ángeles. Criado por sus abuelos después de la muerte de sus padres, Will llevó una vida normal. Ahora que su abuelo está muerto, Will intenta cumplir su último deseo donde quería que visitara los sitios más emblemáticos de la Ciudad de México y se enamorara. Durante su visita allí, se enamora de una chica inteligente y hermosa llamada Dina, pero la tarea ahora es impresionar y ganar su corazón. ¿Podrá hacerlo un simple y de apariencia media?

REPARTO DE “DIME CUANDO TÚ”

Esta nueva comedia romántica es considerada como una reinvención fresca del género de acuerdo con los comentarios de la crítica especializada. (Foto: Netflix)

Jesús Zavala

Jesús Zavala interpreta a Will en "Dime cuando tú". (Foto: Hola)

Jesús Zavala Esparza nació en Guadalajara, Jalisco el16 de septiembre de 1991. Conocido como Jesús Zavala es un actor de cine, teatro, telenovelas y cantante mexicano.

Hijo de Florencio Zavala. Estudio el nivel básico en el colegio Febres Cordero de La Salle . Su primera aparición en televisión fue en el año 2002 en el reality show “Código F.A.M.A.” producido por Rosy Ocampo, en el que fue seleccionado de entre 38.000 niños para ser uno de los 40 participantes de la primera edición, después de cinco semanas quedó entre los 8 finalistas, e interpretando las canciones “Fiesta en América”, “Ven conmigo” y “Somos dos”.

Ximena Romo

Ximena Romo, interpreta a Dani en "Dime cuando tú". (Foto: Instagram)

Ximena Romo nació Ciudad de México el 14 de abril de 1990, es una actriz de cine mexicana. Ximena es egresada de la CasAzul Artes Escénicas Argos. Ximena debutó en el cine el año 2008, de la mano de Geyrardo Naranjo en la película “Voy a explotar”, un drama en el que interpretó el papel de Lucía.

Posteriormente la veríamos dando vida al personaje de María en “Oveja negra”, del director Humberto Hinojosa Ozcariz. Su siguiente película sería “Amaneceres oxidados”, dirigida por Diego Cohen, y donde trabajó junto a actores como Armando Hernández, Catalina López, Ari Brickman o Alan Chávez. Fue coproductora del cortometraje “El retrete de Elenna”. La veríamos luego en la serie “Soy tu fan”, protagonizada por Ana Claudia Talancón, y donde Ximena interpretó a Mila.

Verónica Castro

Verónica Castro, interpreta a la abuela de Will, Inés en "Dime cuando tú". (Foto: Instagram)

Verónica Judith Sáinz Castro, conocida como Verónica Castro nació en Ciudad de México, 19 de octubre de 1952, es una actriz, cantante y presentadora de televisión mexicana. Es conocida como una de las figuras más populares del género de la telenovela a nivel internacional.

En las décadas de los 1980s y 1990s, Castro también fungió como presentadora de una serie de populares Late night shows en la televisión mexicana y además en la primera década del año 2000 fue conductora de Reality Shows y fue reconocida con un Emmy honorífico por su legado a la televisión latinoamericana.

José Carlos Ruiz

José Carlos Ruiz interpreta a Pepe, abuelo difunto de Will en "Dime cuando tú". (Foto: Revista Cosas)

José Carlos Ruiz nació el 17 de noviembre de 1936, Jerez, Zacatecas. José es un actor mexicano de cine, teatro y televisión, nacido en la comunidad de Jomulquillo en la ciudad de Jerez, Zacatecas, México, donde sus padres se encontraban de vacaciones. A los 40 días de nacido regresaron a la Ciudad de México.

Es el mayor de 4 hermanos: Poncho, Alicia y Elena. A los 10 años de edad quedó huérfano yendo a vivir con su abuela paterna. En su juventud trabajó como peón en la compañía de la luz, en una carnicería, en un molino de café, como comerciante y decorador de interiores hasta que comienza sus estudios de actuación en el Instituto de Bellas Artes.

FECHA DE ESTRENO “DIME CUANDO TÚ”

“Dime cuándo tú” estrenó desde el pasado 25 de diciembre de 2020 convirtiéndose en un de los pocos estrenos en tiempos de pandemia. Sin embargo, llegó su estreno a Netflix el 21 de abril.