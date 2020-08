Tras el éxito de “Dirty John”, la cadena Bravo convirtió la serie en una antología y anunció una segunda temporada, que aunque no está relacionada con el aterrador romance entre Debra y John, también se basada en un crimen real y en una historia de amor que termina en tragedia.

Los ocho nuevos episodios se centran en la mujer de mundo Betty Broderick, quien llega a su límite durante un divorcio complicado y envuelto en engaños que acaba en tragedia. Broderick entrega su vida a su marido, pero cuando este alcanza el éxito deja a su mujer por una joven llamada Linda. Y todo ello desembocaría en un doble homicidio.

“La primera temporada de ‘Dirty John’ fue una historia de amor retorcido y de control a la fuerza, y estos dos elementos también están presentes y son parte esencial de la historia de Betty Broderick, de quien he querido escribir desde que me hice guionista”, comentó la creadora de la serie, Alexandra Cunningham, en un comunicado.

Todo parecía felicidad en el matrimonio de Betty Broderick, pero esa no era la realidad (Foto: Netflix)

¿”DIRTY JOHN” TENDRÁ TEMPORADA 3?

Hasta el momento ni USA NetWork ni Netflix han confirmado una tercera temporada de la ficción antológica, sin embargo, debido a que la segunda entrega obtuvo incluso mejores críticas que la primera es posible que el proyecta consiga luz verde para más tandas de episodios.

Otro punto a favor de la renovación es que el programa sigue el formato de antología, es decir, puede adaptar la historia de cualquier otro crimen para su próxima entrega, o los productores tal vez prefieran seguir con crímenes pasionales.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Cunningham reveló que una tercera temporada de “Dirty John” la trama se llevaría a cabo fuera de los “condados de Orange / San Diego”. “Lo que me encantaría hacer, en igualdad de condiciones, para mí el mejor ejemplo de amor que salió mal es familiar”, explicó.

“No es un amor romántico, no una pareja, no un novio-novia como la primera temporada o un matrimonio, o pareja divorciada, pero madre-hijo, hermanos. Especialmente de los padres, creo que ahí es donde realmente comienza el amor que salió mal, que el amor que proviene de un padre no es apropiado o retorcido o no es real, eso es obviamente una de las cosas que contribuye al comportamiento futuro de las personas. Eso es algo que me encantaría explorar si tuviera la oportunidad”, confesó.

Asimismo, la showrunner agregó: "Si es algo que entusiasma a todo el mundo, como a mí y a mi productora ejecutiva Jessica Rhoades, la [temporada 3] será increíble".

Además, le quitó la custodia de sus hijos llevando a Betty Broderick al límite (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA LA TEMPORADA 3 DE “DIRTY JOHN”?

Debido al Covid-19 y a que la segunda entrega se emitió dos años después de la primera, si USA Network y Netflix renueva “Dirty John” para una tercera temporada lo más probable es que los nuevos episodios no lleguen hasta el 2022.