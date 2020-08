Han pasado 14 años desde el estreno de “High School Musical” en Disney Channel Latinoamérica, por eso, a modo de celebración, el canal ofrecerá una maratón especial con las películas de la franquicia. La emisión empezó el lunes 3 de agosto y se extiende hasta el viernes 7, todos los días a las 7:30 p.m.

Como en toda maratón, habrá un día central con una gran sorpresa. El jueves 6 de agosto, día en el que se celebra el estreno de “High School Musical” en la región, Disney Channel presenta un maratón con la versión sing along de la película original.

A continuación repasaremos los títulos de la franquicia que marcó época con su historia, su música, sus bailes y sus entrañables personajes.

“High School Musical” (2006): con esta película empezó el fenómeno mundial de la franquicia. La cinta original de Disney Channel catapultó a la fama a sus protagonistas, Zan Efron (Troy Bolton) y Vanessa Hudgens (Gabriella Montez).

“High School Musical 2” (2007): Tras el éxito obtenido por su primera entrega y con dos premios Emmy, llega la segunda parte de la historia. Esta vez, la historia gira en torno a cómo los alumnos de la secundaria East High viven su etapa de vacaciones de verano.

“High school Musical 3: la graduación” (2008): Al ser el cierre de una etapa tan especial, la película dio el gran salto a la pantalla grande. En esta parte, los protagonistas se gradúan de la secundaria y eligen que es lo que quieren para su futuro.

Cabe señalar que América Latina produjo su propia versión de la saga. En 2007 Argentina, México y Brasil estrenan “High School Musical: La Selección”. Un programa repleto de talento y carisma, donde un grupo de participantes compite por los dos papeles protagónicos en la versión local del largometraje de Disney “High School Musical: El Desafío”, cinta que estrenó un año después.

Por último, el elenco completo de la película original se reencontró 12 años después, en el especial “The Disney Family Singalong” donde diversas estrellas de Disney se presentaron en pantalla de la cadena norteamericana ABC para cantar algunas de las más icónicas canciones de Disney, en el caso de las estrellas de “High School Musical”, entonaron “We’re all in this together”.

