Disney / Difusión

Faltando tres o cuatro días para el inicio de las grabaciones de la serie, la producción aún no había encontrado el actor ideal para interpretar a Gordon Cooper, el integrante más joven de los “Mercury Siete”. Cuenta Colin O'Donoghue, quien finalmente quedó seleccionado para el papel, que tuvo que investigar el personaje a contrarreloj. “Tuvimos la suerte de contar con un guion increíble, y eso me ayudó a no preocuparme por ser tan reverencial con el verdadero Gordon e interpretarlo tal cual estaba escrito”, cuenta O'Donoghue. ¿Un dato extra? El actor tuvo que dominar en pocos días el acento estadounidense sureño, ya que Cooper era oriundo del estado de Oklahoma. Él mismo confiesa que, afortunadamente, disfruta mucho imitando acentos y que además contó con la ayuda de un instructor de dicción en el set.