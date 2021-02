Los Elegidos de la Gloria, la serie original guionada creada por National Geographic para Disney+ debutará en el servicio de streaming de The Walt Disney Company el próximo viernes 5 de febrero. Con ocho episodios que estrenarán semanalmente cada viernes, ofrece una mirada certera de lo que se transformaría en el primer reality show estadounidense, en el cual un grupo de ambiciosos astronautas y sus familias se convirtieron en auténticas celebridades de la noche a la mañana, envueltos en una competencia que podría matarlos o volverlos inmortales.

En el centro de la historia se encuentran el comandante John Glenn, un venerado piloto de pruebas y comprometido hombre de familia con principios inquebrantables, interpretado por Patrick J. Adams (Suits), y el teniente comandante Alan Shepard, uno de los mejores pilotos de pruebas de la historia de la Marina, interpretado por Jake McDorman (What We Do in the Shadows, Lady Bird).

En el punto más álgido de la Guerra Fría en 1959, la Unión Soviética domina la carrera espacial. Para luchar contra la sensación de temor y decadencia que va ganando terreno en el país, el gobierno de los Estados Unidos crea el Proyecto Mercury de la NASA , que marca el inicio de una carrera espacial contra los soviéticos y, de la noche a la mañana, convierte en celebridades a los mejores pilotos de pruebas del ejército. Estos hombres, conocidos como los “Mercury Siete”, se convierten en héroes mucho antes de haber llevado a cabo un solo acto heroico. Los mejores ingenieros del país calculan que se necesitarían varias décadas para llegar al espacio exterior; y se les conceden dos años para hacerlo.

El resto del grupo de los “Mercury Siete” está formado por Gordon Cooper, interpretado por Colin O’Donoghue (Once Upon a Time, Carrie Pilby, El rito), el más joven de los siete que fue seleccionado ante la sorpresa de todos; Wally Schirra, interpretado por Aaron Staton (Mad Men, Narcos: Mexico, Castle Rock), un piloto competitivo con un don para hacer bromas; Scott Carpenter, interpretado por James Lafferty (The Haunting of Hill House, Small Town Crime), un hombre bastante sentimental apodado “El Poeta” por los demás astronautas; Deke Slayton, interpretado por Micah Stock (Brittany Runs a Marathon, Escape at Dannemora), un taciturno piloto e ingeniero con una inteligencia extraordinaria; y Gus Grissom, interpretado por Michael Trotter (Underground, The Evening Hour), un piloto de pruebas sensato que acaba convirtiéndose en el segundo hombre en el espacio.

Las fortalezas de los astronautas son tantas como sus defectos: a medida que los hombres sucumben a las tentaciones que los rodean, el Proyecto Mercury amenaza con desmoronarse. En el corazón de este drama histórico lleno de personajes profundamente humanos se encuentran dos hombres que se convertirán en verdaderos íconos —Glenn y Shepard— mientras compiten entre sí para convertirse en el primer hombre en ir al espacio. El programa entero es casi puesto en jaque por su intensa rivalidad.

La serie también sigue a los ingenieros de la NASA que trabajan a contrarreloj mientras las presiones desde Washington y de un público embelesado aumentan, y se adentra en los mecanismos de una maquinaria de propaganda dedicada a crear mitos liderada por el departamento de relaciones públicas de la NASA con la ayuda de periodistas y editores de la revista LIFE.

“Esta historia real sobre innovación científica y perseverancia humana no podía ser más oportuna —manifestó Courteney Monroe, presidente de National Geographic Global Television Networks—. La serie Los Elegidos de la Gloria, de National Geographic, es una historia aspiracional sobre la exploración, la ambición, la determinación y la resiliencia; y nos recuerda que los seres humanos podemos conseguir los logros más extraordinarios cuando nos unimos con un fin común. La serie nos ofrece una mirada inspiradora de la intimidad de estos imperfectos pero heroicos astronautas del Proyecto Mercury y estamos fascinados de que haya encontrado su hogar perfecto en Disney+ ”.

“El libro de Tom Wolfe ha capturado de manera brillante un momento crítico de la historia de los Estados Unidos que tuvo un fuerte impacto en todos nosotros en Appian Way y Nat Geo, señaló Jennifer Davisson—. Disney+ es el socio perfecto para dar vida a esta historia sobre lo que se necesita para lograr algo realmente extraordinario, pero también el costo personal que conlleva esa ambición”.

Lafferty agregó: “Los Elegidos de la Gloria evoca la maravilla y el asombro de aquel momento en que traspasamos por primera vez los límites del único hogar que conocíamos para aventurarnos en lo desconocido, pero la serie se trata tanto de quienes somos hoy en día como de lo que representan nuestros logros históricos. En un momento en el que el mundo enfrenta importantes desafíos, esta historia nos recuerda que lo que hoy parece imposible puede ser el triunfo del mañana”.

El resto del elenco estelar incluye a Nora Zehetner (Brick, Creative Control) como Annie Glenn, la esposa de John Glenn y su novia de la infancia que padece un trastorno del habla que a veces dificulta la comunicación; Eloise Mumford (Cincuenta sombras de Grey) como Trudy Cooper, la esposa de Gordon Cooper, quien a su vez es una consumada piloto y cuyo tormentoso matrimonio con Gordon será fuente de conflictos a lo largo de la temporada; y Shannon Lucio (Prison Break, True Blood) como Louise Shepard, la dedicada y sufrida esposa de Alan Shepard.

Patrick Fischler (Twin Peaks, Mad Men) interpreta a Bob Gilruth, un reservado ingeniero aeroespacial que es el compañero del intrépido Chris Kraft, interpretado por Eric Ladin (Francotirador). Ambos miembros clave del Grupo de Tareas Espaciales de la NASA, al cual el presidente Dwight Eisenhower encomienda llevar a un hombre al espacio más rápido de lo que parece humanamente posible, y deben trabajar a contrarreloj bajo la creciente presión de Washington y un público fascinado.

A medida que los “Mercury Siete” van ganando exposición pública, el departamento de Relaciones Públicas de la NASA se pone en marcha para pintar la imagen perfecta con la ayuda de los periodistas y editores de la revista LIFE. Danny Strong (Billions) da vida a John Shorty Powers, el omnipresente representante de relaciones públicas de la NASA, que constantemente lleva a los astronautas a visitar fábricas y eventos sociales para incentivar el entusiasmo de la gente, y así conseguir fondos del Congreso para el programa espacial. Josh Cooke (Grace and Frankie, The Marvelous Mrs. Maisel) da vida a Loudon Wainwright Jr., el reportero estrella de la revista LIFE, el encargado de escribir las biografías de los siete astronautas y quien logra una mirada más aguda de lo que realmente estaba sucediendo.